Добровольцы из отряда БАРС получили медали из рук губернатора Подмосковья Воробьева

«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд БАРС на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку. Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтеров. Знаю, что многие из ребят, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — обратился к жителям Подмосковья, внесшим весомый вклад в защиту страны, Андрей Воробьев.