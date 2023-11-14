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Фото: пресс-служба правительства Московской области

Добровольцы из отряда БАРС получили медали из рук губернатора Подмосковья Воробьева

14 ноября 2023, 16:54
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил медалями «За храбрость» II степени подмосковных добровольцев из отряда БАРС, которые смогли продемонстрировать высокую самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении гражданского долга.

Как сообщает riamo.ru, соответствующий указ о награждении ранее подписал глава государства.

«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд БАРС на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку. Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтеров. Знаю, что многие из ребят, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», — обратился к жителям Подмосковья, внесшим весомый вклад в защиту страны, Андрей Воробьев.

Военнослужащий с позывным Берет был назначен командиром отделения артразведки, он участвовал в сражениях на наиболее опасных направлениях, в итоге из-за минометного обстрела был ранен. Еще один герой с позывным Бабай записался в добровольцы весной 2022 года, чтобы отправиться на военную спецоперацию. В составе своего боевого отряда смог взять около десяти «опорников» противника, был ранен и сейчас восстанавливает свое здоровье в отпуске, а в дальнейшем планирует вернуться в зону СВО вновь.

На церемонию награждения герои приехали с супругами, детьми, родителями. После торжественной части губернатор Подмосковья уделил время на общение с героями и их семьями.

На встрече присутствовала и сотрудница фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова, которую очень хотели увидеть бойцы и поблагодарить за личное участие в их судьбе.

Герои выразили большую благодарность фонду «Защитники Отечества», медикам и подмосковным волонтерам, которые непрерывно работают над отправлением в зону СВО необходимых вещей.

Воробьев отметил, что в центре «Ясенки» недалеко от Подольска бойцы СВО смогут пройти реабилитацию. Для этого в центре функционируют восемь программ, таких как ЛФК, физиотерапия, массаж. Бесплатное лечение будет проходить в течение трех недель.

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