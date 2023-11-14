Дед Мороз, драконы и олени: как украсят Уфу к новому году

Схожее оформление должно будет также появится на площади перед Горсоветом. Подрядчик должен будет установить там 12-метровую горку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, цифры 2024 изо льда и 32-метровая пиксельная ель. Также на площади появятся ледяные башни, скульптуры «Уфа 450», фигуры дракона и головы дракона (символ будущего года), ледяное сооружение «Лабиринт дракона», большие светодиодные новогодние шары и др.