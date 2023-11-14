Дед Мороз, драконы и олени: как украсят Уфу к новому году

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
МБУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика на обустройство и художественное оформление площадок для проведения новогодних мероприятий. Начальная максимальная цена контракта составляет 41,5 млн руб. Победителя аукциона выберут 23 ноября. Финансирование будет осуществляться за счет средств из городского бюджета.
Так, на площади перед «Торатау» подрядчик должен будет установить 12-метровую детскую деревянную горку, светодиодные цифры 2024, комету, гирлянды и 32-метровую пиксельную елку. Также на площади должны будут появиться сказочные персонажи: Дед Мороз и Снегурочка со снеговиком, карета с лошадьми и олень.
Схожее оформление должно будет также появится на площади перед Горсоветом. Подрядчик должен будет установить там 12-метровую горку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, цифры 2024 изо льда и 32-метровая пиксельная ель. Также на площади появятся ледяные башни, скульптуры «Уфа 450», фигуры дракона и головы дракона (символ будущего года), ледяное сооружение «Лабиринт дракона», большие светодиодные новогодние шары и др.
Монтаж должны провести с даты заключения контракта до 22 декабря, содержание и ремонт площадок должны быть обеспечены до конца января 2024 года, демонтировать конструкции планируется до 18 февраля.
Напомним, ранее стало известно, что на иллюминацию на аллее по улице Пушкина в Уфе власти в этом году выделят порядка 22,8 млн рублей. В частности, декоративную подсветку «Звездное небо» планируется установить на участке от ул. Ленина до Карла Маркса.