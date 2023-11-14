Чем опасен затяжной насморк и какие бывают риниты

Врач объяснила, что затяжной ринит может быть вызван различными видами ринита. Первый вид — это обычный или слизистый затяжной ринит, который часто развивается из-за недолеченного острого насморка. Он может иметь атрофическую или гипертрофическую форму. Атрофический ринит характеризуется сухостью, болью и жжением слизистой, а также наличием корочек, которые могут вызывать кровотечение. Гипертрофический ринит сопровождается отеком слизистой носа, что приводит к заложенности, гнусавости, затруднению дыхания и головной боли, пишет runews24.ru.