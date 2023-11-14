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Чем опасен затяжной насморк и какие бывают риниты

14 ноября 2023, 05:37
По словам доктора Немальцевой, если насморк не проходит более 14 дней, то это уже затяжной ринит. Его симптомы могут включать появление корочек в носу, сухость и жжение слизистой, нарушение обоняния, заложенность носа, головную боль и ухудшение самочувствия.

Врач объяснила, что затяжной ринит может быть вызван различными видами ринита. Первый вид — это обычный или слизистый затяжной ринит, который часто развивается из-за недолеченного острого насморка. Он может иметь атрофическую или гипертрофическую форму. Атрофический ринит характеризуется сухостью, болью и жжением слизистой, а также наличием корочек, которые могут вызывать кровотечение. Гипертрофический ринит сопровождается отеком слизистой носа, что приводит к заложенности, гнусавости, затруднению дыхания и головной боли, пишет runews24.ru.

Второй вид — это аллергический затяжной ринит, который возникает в результате аллергической реакции на аллерген. У него характерны обильные водянистые выделения, зуд глаз, слезотечение и частое чихание.

Третий вид — это вазомоторный ринит, который связан с нарушением тонуса сосудов слизистой носа. Различные раздражители могут привести к расширению сосудов, что вызывает отек, затруднение дыхания и обильные водянистые выделения. К этому виду относятся медикаментозный ринит, вызванный использованием сосудосуживающих капель, гормональный ринит (например, у беременных или подростков), а также холодовой ринит.

Также доктор Немальцева упомянула о затяжном рините у грудных детей, который может быть физиологическим. Возрастная узость носовых проходов может приводить к накоплению слизи и появлению «хрюканья». В таком случае не требуется лечения, достаточно аккуратно промывать нос физиологическим раствором.

Доктор подчеркнула, что затяжной насморк является опасным и не следует относиться к нему легкомысленно. Он не пройдет сам по себе и требует внимания и лечения.

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