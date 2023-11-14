Чем опасен затяжной насморк и какие бывают риниты

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Врач объяснила, что затяжной ринит может быть вызван различными видами ринита. Первый вид — это обычный или слизистый затяжной ринит, который часто развивается из-за недолеченного острого насморка. Он может иметь атрофическую или гипертрофическую форму. Атрофический ринит характеризуется сухостью, болью и жжением слизистой, а также наличием корочек, которые могут вызывать кровотечение. Гипертрофический ринит сопровождается отеком слизистой носа, что приводит к заложенности, гнусавости, затруднению дыхания и головной боли, пишет runews24.ru.
Второй вид — это аллергический затяжной ринит, который возникает в результате аллергической реакции на аллерген. У него характерны обильные водянистые выделения, зуд глаз, слезотечение и частое чихание.
Третий вид — это вазомоторный ринит, который связан с нарушением тонуса сосудов слизистой носа. Различные раздражители могут привести к расширению сосудов, что вызывает отек, затруднение дыхания и обильные водянистые выделения. К этому виду относятся медикаментозный ринит, вызванный использованием сосудосуживающих капель, гормональный ринит (например, у беременных или подростков), а также холодовой ринит.
Также доктор Немальцева упомянула о затяжном рините у грудных детей, который может быть физиологическим. Возрастная узость носовых проходов может приводить к накоплению слизи и появлению «хрюканья». В таком случае не требуется лечения, достаточно аккуратно промывать нос физиологическим раствором.
Доктор подчеркнула, что затяжной насморк является опасным и не следует относиться к нему легкомысленно. Он не пройдет сам по себе и требует внимания и лечения.