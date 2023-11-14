Буцаев: РЭО представил шорт-листы «Зеленой премии» в 6 номинациях

В жюри «Зеленой премии» вошли эксперты отрасли обращения с отходами, общественники, представители органов власти и госкомпаний. Они оценят проекты в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты» и «Экологичные практики в строительстве». Во всех номинациях, кроме последней, будет представлено по 20 проектов со всех регионов России.