Буцаев: РЭО представил шорт-листы «Зеленой премии» в 6 номинациях

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, все поступившие на рассмотрение жюри экопроекты касались заботы об окружающей среде, воспитания у общества ответственного потребления, развития отрасли по обращению с отходами и создания экономики замкнутого цикла в России. По его словам,
лауреаты «Зеленой премии» смогут рассчитывать на поддержку и развитие, а также они заявят о себе и покажут на своем примере, что люди могут положительно влиять на экологическую обстановку в своей стране, передает 56orb.ru.
В жюри «Зеленой премии» вошли эксперты отрасли обращения с отходами, общественники, представители органов власти и госкомпаний. Они оценят проекты в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты» и «Экологичные практики в строительстве». Во всех номинациях, кроме последней, будет представлено по 20 проектов со всех регионов России.
«Также на „Зеленой премии“ представлена закрытая номинация „Регионы России“. РЭО оценит, как субъекты РФ проводят реформу отрасли по обращению с отходами», — сообщил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.
«Зеленая премия — 2023» пройдет в Москве 4 декабря. Она нацелена на поддержку экологических инициатив и проектов, направленных на формирование экономики замкнутого цикла в России.