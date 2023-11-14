«Аэрофлот» до 90% увеличил долю российских продуктов и напитков на рейсах

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:53
Сообщается, что доля продуктов питания и напитков производства России, предлагаемых пассажирам рейсов компании «Аэрофлот», выросла в текущем году до 90% и более, тогда как еще в 2021 году этот показатель составлял лишь порядка 60%, пишут novostivolgograda.ru.
По информации, предоставленной авиакомпанией, в сложившейся сегодня непростой экономической ситуации «Аэрофлот» планирует и далее предлагать пассажирам своих рейсов продукты и напитки российского производства, поддерживая таким образом общий курс на импортозамещение.
Большая часть блюд бортового меню сейчас приготовлена из продуктов производства России. Это, например, хлебобулочные изделия, молочная продукция и соки, соусы и блюда из птицы. Доля мясных и рыбных блюд, а также морепродуктов российского производства немногим не достигает 100%. Что касается сыра, представленного в меню «Аэрофлота», то доля отечественных сортов на данный момент составляет в нем 85—100%.
В винной карте бортового меню лайнеров «Аэрофлота» доля российских напитков сейчас достигает примерно 70%, при этом их ассортимент планируют расширить. Клиентам «Аэрофлота» уже предлагаются спиртные напитки производства Кубани: красное, белое и игристое вина — пассажирам бизнес-класса, а также красное и белое — пассажирам эконом- и комфорт-класса.
Компании «Аэрофлот», лидирующей среди перевозчиков сегмента российской гражданской авиации, принадлежат, в частности, авиакомпании «Россия» и «Победа». В прошлом году совокупный пассажиропоток «Аэрофлота» составил более 40 млн человек. Компания является крупнейшим заказчиком новых самолетов производства Российской Федерации в условиях санкционного давления, с которым пришлось столкнуться отечественному рынку авиаперевозок. До 2030 года «Аэрофлот» планирует пополнить свой авиапарк более чем тремя сотнями авиалайнеров российского производства.