«Аэрофлот» до 90% увеличил долю российских продуктов и напитков на рейсах

Большая часть блюд бортового меню сейчас приготовлена из продуктов производства России. Это, например, хлебобулочные изделия, молочная продукция и соки, соусы и блюда из птицы. Доля мясных и рыбных блюд, а также морепродуктов российского производства немногим не достигает 100%. Что касается сыра, представленного в меню «Аэрофлота», то доля отечественных сортов на данный момент составляет в нем 85—100%.