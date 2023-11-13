Всероссийская премия «Служение» отметит государственных служащих

В качестве примера она привела тех, кто отправился служить в зону спецоперации, кто взял на воспитание по 5–10 детей, оставшихся без попечения родителей. Также это те, кто смог организовать работу добровольцев для помощи нашим бойцам и их семьям. Подобных историй, которые достойны подражания, сегодня немало, подытожила Ирина Гусева.