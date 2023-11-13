Всероссийская премия «Служение» отметит государственных служащих

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Мероприятие проводится по поручению главы государства Владимира Путина. Премия определяет лучших госслужащих муниципального сектора — депутатов, глав, сельских старост. Главным условием победы является особый вклад в развитие муниципалитетов и повышение качества жизни их населения. Например, создание эффективных каналов связи, внедрение инноваций, реализация других проектов по популяризации института наставничества и муниципального образования, пишет vedomosti.ru.
По словам Ирины Гусевой, сопредседателя высшего совета ВАРМСУ, члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, премия «Служение» позволит привлечь внимание к работе муниципалитетов и показать их ярких представителей.
В качестве примера она привела тех, кто отправился служить в зону спецоперации, кто взял на воспитание по 5–10 детей, оставшихся без попечения родителей. Также это те, кто смог организовать работу добровольцев для помощи нашим бойцам и их семьям. Подобных историй, которые достойны подражания, сегодня немало, подытожила Ирина Гусева.
Организатор премии «Служение» — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Главой наблюдательного совета назначен Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ. Проведению данного мероприятия оказывает содействие Администрация Президента РФ.
Ключевая цель премии состоит в объединении российского муниципального сообщества. Кроме этого, она направлена на повышение престижа органов местного самоуправления. В России в этой сфере сегодня работает порядка 4,5 миллиона человек.