Валерий Лимаренко назвал перспективы центра переработки углеводородов на Сахалине

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
О проекте подробно рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, презентуя потенциал островного региона представителям федеральных ведомств, деловым объединениям, отечественным и иностранным компаниям, а также потенциальным инвесторам. Встреча прошла в рамках Дня Сахалинской области на ВДНХ, на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Выступая перед участниками диалога, Валерий Лимаренко акцентировал всеобщее внимание на перспективах встраивания Сахалина в механизмы и тренды международной экономики. В частности, в ближайшие годы островной регион имеет все шансы стать центром глубокой переработки нефти и газа.
«Мы исполняем поручение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил на недавнем Восточном экономическом форуме. Вместе с „Газпромом“ планируем создавать завод по производству топлива. Возможно и нефтехимическое производство. А в непосредственной близости от него — мощности по выпуску минеральных и азотных удобрений, средств защиты растений полного цикла, кормового белка. Эти производства будут связаны с глубоководным портом на восточном побережье с нефтяным, угольным, газоконденсатным и бункеровочным терминалами. Проектирование транспортного объекта уже завершено. Экономика Сахалинской области получит дополнительный стимул для развития, в центральной части острова будет создано большое количество дополнительных рабочих мест», — объяснил глава островного региона.
Федеральное правительство вместе с командой губернатора Сахалинской области продолжают работать в тесной связке над повышением качества жизни населения на островах. Позитивные тенденции в этом направлении отметил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
«Мы привлекаем инвесторов не только в нефтегазовую сферу, но и в рыбопромышленный комплекс, транспорт, логистику, и, конечно, туризм. Этому способствуют меры государственной поддержки. Например, с их помощью им мы развиваем уникальный курорт „Горный воздух“ на юге Сахалина, который привлекает горнолыжников и сноубордистов не только со всего Дальнего Востока, но и из других частей России», — подчеркнул представитель Минвостокразвития.
Сегодня экономическое благополучие Сахалинской области зависит прежде всего от развития производственной базы, которая создаст условия для технического и научного роста. Островной регион уже является нефтегазодобывающим центром ДФО, и в связи с этим обладает большим потенциалом для создания дополнительных промышленных центров по переработке углеводородов.
Кроме этого, Сахалин с точки зрения оценки туристической привлекательности является уникальным местом Дальнего Востока. С этим согласен и руководитель корпорации «Туризм.рф» Сергей Суханов.
«Наша задача — сделать действующий горнолыжный курорт „Горный воздух“ в Южно-Сахалинске круглогодичным. Поэтому мы нашли с помощью областного правительства прекрасный участок, чтобы разместить туристическую деревню на 2,6 тысячи номеров. Из нее гости будут направляться во все концы Сахалинской области. Объем финансирования составит более 30 млрд рублей», — пояснил глава корпорации «Туризм.рф».
Кроме того, на встрече обсудили вопросы создания Восточного водородного кластера, инвестиционный потенциал Курильских островов, наращивания объемов переработки рыбы, добычи и экспорта угля, в том числе с участием инвестора из КНР. Еще одной темой стало создание на Сахалине медицинского кластера. Этот масштабный проект островной регион развивает вместе с Российской академией наук.