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В Уфе на продажу выставили аквариум-акулятник за 499 тысяч рублей

В Уфе продают аквариум за полмиллиона рублей

13 ноября 2023, 02:45
Фото: 1MI

В Уфе на продажу выставили аквариум-акулятник за 499 тысяч рублей

Объявление о продаже аквариума для экзотических морских животных опубликовано на интернет-площадке Avito.ru

На популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже аквариума-акулятника за 499 тысяч рублей. Диаметр аквариума составляет 1,9 метра, высота самого аквариума -1 метр, высота тумбы — 90 см. Внутри имеется подсветка — четыре новых светодиода.

Фото: Avito.ru

В объявлении также говорится, что при желании новые владельцы могут сделать аквариум — коралловым и запустить туда различных рыб. Для этого потребуется лишь заменить свет на более мощный либо добавить еще несколько светильников.

Отмечается, что аквариум изготовлен в Германии из акрилового стекла толщиной 25 мм. Тумба, на которой установлен аквариум выполнена из металлической профильной толстостенной трубы с переливной шахтой в центре. Также внизу находится САМП в, котором расположены предварительный биологический, химический и антифосный фильтры.

Фото: Avito.ru

Автор объявления со своей стороны обещает помощь при перевозке аквариума и его запуском. Помимо этого, будущим владельцам аквариума предлагаются услуги по подбору морской фауны и даже их дальнейшей поставки, в том числе и акулы.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Домашние животные#Рыбы#Азамат Нухов#Покупки#Продажа
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