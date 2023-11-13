В Уфе продают аквариум за полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
На популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже аквариума-акулятника за 499 тысяч рублей. Диаметр аквариума составляет 1,9 метра, высота самого аквариума -1 метр, высота тумбы — 90 см. Внутри имеется подсветка — четыре новых светодиода.
В объявлении также говорится, что при желании новые владельцы могут сделать аквариум — коралловым и запустить туда различных рыб. Для этого потребуется лишь заменить свет на более мощный либо добавить еще несколько светильников.
Отмечается, что аквариум изготовлен в Германии из акрилового стекла толщиной 25 мм. Тумба, на которой установлен аквариум выполнена из металлической профильной толстостенной трубы с переливной шахтой в центре. Также внизу находится САМП в, котором расположены предварительный биологический, химический и антифосный фильтры.
Автор объявления со своей стороны обещает помощь при перевозке аквариума и его запуском. Помимо этого, будущим владельцам аквариума предлагаются услуги по подбору морской фауны и даже их дальнейшей поставки, в том числе и акулы.