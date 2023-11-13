В Башкирии изменились цены на ряд медикаментов

Согласно отчёту Башстата, с 31 октября по 7 ноября 2023 года, наблюдалось увеличение цен только на некоторые препараты. Мазь «Левомеколь» подорожала на 3%, теперь ее стоимость в среднем составляет 184,96 рубля за 40 грамм. Также заметно увеличилась цена на «Корвалол» и «Аллохол» — на 1%, соответственно 39,57 рубля за 25 миллилитров и 96,84 рубля за 50 таблеток, а на «Эргоферон» — на 0,8%, составляя 474,64 рубля за 20 таблеток.