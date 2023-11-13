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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Башкирии изменились цены на ряд медикаментов

В Башкирии изменились цены на ряд медикаментов

13 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI
Об этом сообщается в отчете Башстата.

Согласно отчёту Башстата, с 31 октября по 7 ноября 2023 года, наблюдалось увеличение цен только на некоторые препараты. Мазь «Левомеколь» подорожала на 3%, теперь ее стоимость в среднем составляет 184,96 рубля за 40 грамм. Также заметно увеличилась цена на «Корвалол» и «Аллохол» — на 1%, соответственно 39,57 рубля за 25 миллилитров и 96,84 рубля за 50 таблеток, а на «Эргоферон» — на 0,8%, составляя 474,64 рубля за 20 таблеток.

Однако некоторые лекарства стали дешевле: метамизол натрия подешевел на 1,4% и теперь стоит 29,8 рубля за 10 таблеток, комбинированные анальгетики и «Валидол» подешевели на 1,3%, соответственно стоимость составляет 128,21 рубля за 10 таблеток и 40,97 рубля за 10 таблеток.

Ранее Mkset сообщал о повышение цен на некоторые лекарства. Так, в октябре текущего года, подорожал метамизол натрия, в народе известный как анальгин — на 2,2%. Тогда он стоил 30,03 рубля за 10 таблеток. Также дорожал в цене корвалол, на 0,1%. В среднем его можно было купить за 39 рублей 49 копеек (25 миллилитров).

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Цены на лекарства#Виалина Ахсанова#Медикаменты
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