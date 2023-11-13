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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Уроженка Башкирии пересекла линию фронта, чтобы увидеть сына

Уроженка Башкирии пересекла линию фронта, чтобы увидеть сына

13 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI
О встрече родственников сообщила телекомпания БСТ, которая находится в зоне СВО.

Светлана Гареева, решила отправиться на Донбасс с гуманитарным конвоем из Башкирии. Она была не только активным участником процесса формирования гуманитарной миссии для бойцов из республики, но и хотела повидать своего сына, с которым не виделась с весны этого года.

Последний раз они виделись в конце апреля, когда ее сын приехал в отпуск. Но с тех пор прошло уже более шести месяцев, и они редко общаются. Светлана Гареева поделилась своими чувствами и сказала, что очень скучает по своему сыну.

Ранее Mkset сообщал, как отец из Башкирии решил отправится в зону СВО вслед за своим сыном. Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов сообщил, что отец бойца, мобилизованного в 2022 году, решил добровольно отправиться на фронт. Мужчина служит в танковых войсках под позывным «Лесник», находясь примерно в 300 километрах от своего сына, известного под псевдонимом «Злой».

#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО#Виалина Ахсанова
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