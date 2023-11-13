Цена жизни: суд взыскал 1,4 млн с компании, из-за которой возле Уфы погибло 6 человек

Напомним, летом прошлого года микроавтобус, перевозивший пассажиров из Уфы в Языково (Благоварский район) столкнулся с «КамАЗом». Жертвами ДТП стали 6 человек. Водителя осудили на 4,5 года лишения свободы, но Верховный суд Башкирии уменьшил наказание до 3 лёт в колонии-поселении. Шофёр заявлял, что виноваты были дорожники, проводившие ремонтные работы возле села Кашкалаши.