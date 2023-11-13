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Кировский суд Уфы взыскал компенсацию 1,4 млн рублей за смертельное ДТП

Цена жизни: суд взыскал 1,4 млн с компании, из-за которой возле Уфы погибло 6 человек

13 ноября 2023, 06:14
Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД РБ

Кировский суд Уфы взыскал компенсацию 1,4 млн рублей за смертельное ДТП

Полтора года назад маршрутка столкнулась с грузовиком дорожной службы.

Кировский районный суд Уфы постановил компании «Уфа-лайн» выплатить 1,4 млн рублей родственникам погибшей в крупном ДТП. С иском обратились дочери женщины, которая ехала на маршрутке «Уфа — Языково».

Напомним, летом прошлого года микроавтобус, перевозивший пассажиров из Уфы в Языково (Благоварский район) столкнулся с «КамАЗом». Жертвами ДТП стали 6 человек. Водителя осудили на 4,5 года лишения свободы, но Верховный суд Башкирии уменьшил наказание до 3 лёт в колонии-поселении. Шофёр заявлял, что виноваты были дорожники, проводившие ремонтные работы возле села Кашкалаши.

Компания «Уфа-Лайн», перевозившая пассажиров, известна тем, что обслуживает межмуниципальные рейсы. Пассажиры жалуются, что несмотря на смертельное ДТП, фирма продолжает набирать маршрутки со стоящими людьми (что запрещено правилами перевозки). Перевозчик принадлежит предпринимателю Ильшату Хайруллину, в 2016 году выдвигавшемуся в уфимский горсовет от КПРФ.

Что известно о компании «Уфа-лайн», в автобусе которой погибли шесть жителей Башкирии
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В прокуратуре заявили, что дочери погибшей женщины просили компенсировать моральный вред в размере 850 тысяч на человека. Суд удовлетворил иск частично — они получат по 700 тысяч рублей.

Вчера в Стерлитамаке загорелся автобус с 10 пассажирами в салоне.

#Происшествия#Уфа#Смертельное ДТП#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благоварский район
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