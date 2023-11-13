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Страны Балтии пострадали сильнее всех в Европе от отсутствия российских туристов

Страны Балтии пострадали сильнее всех в Европе от отсутствия российских туристов

13 ноября 2023, 10:58
Фото: 1MI
Аналитики отмечают, что европейские туристы стали экономить на своих путешествиях. В последнее время они предпочитают более доступные страны, бюджетные отели и авиарейсы.

Большинство европейских туристических направлений так и не смогли вернуться на прежний уровень после пандемии. Одной из главных причин этого стало отсутствие российских туристов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Особенно пострадали страны Балтии, которые запретили выдачу виз гражданам России. Туристический бизнес в Эстонии сократился на 27%, в Латвии — на 30%, а в Литве — на 33%.

Популярными стали курорты Средиземноморья в менее богатых странах. Например, в Сербии число туристов выросло на 15%, а в Черногории — на 14%.

В целом, европейский туристический бизнес до сих пор отстает от уровня до пандемии на 3,2%.

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