Стало известно кто заплатил самый крупный транспортный налог в Башкирии

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Владелец Lamborghini Urus станет самым крупным плательщиком налога за транспорт в Башкирии в 2022 году, который обязан внести почти 293 тысячи рублей в бюджет в качестве транспортного налога.
Немного меньшие суммы, соответственно 287 тысяч рублей и 263 тысячи рублей, должны будут выплатить владельцы Lamborgini Huracan и Mercedes-Benz AMGG 63.
В прошлом году физическим лицам в Башкирии было начислено почти 6,7 миллиарда рублей имущественных налогов. Половина из этой суммы, то есть 3,4 миллиарда рублей, составлял транспортный налог.