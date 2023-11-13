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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Стало известно кто заплатил самый крупный транспортный налог в Башкирии

Стало известно кто заплатил самый крупный транспортный налог в Башкирии

13 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Об этом рассказала пресс-служба регионального Управления федеральной налоговой службы.

Владелец Lamborghini Urus станет самым крупным плательщиком налога за транспорт в Башкирии в 2022 году, который обязан внести почти 293 тысячи рублей в бюджет в качестве транспортного налога.

Немного меньшие суммы, соответственно 287 тысяч рублей и 263 тысячи рублей, должны будут выплатить владельцы Lamborgini Huracan и Mercedes-Benz AMGG 63.

В прошлом году физическим лицам в Башкирии было начислено почти 6,7 миллиарда рублей имущественных налогов. Половина из этой суммы, то есть 3,4 миллиарда рублей, составлял транспортный налог.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Налоги#Виалина Ахсанова
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