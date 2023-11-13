Солдат из Башкирии был в сантиметрах от гибели, но за него заступился крестик

Солдат из города Туймазы с позывным «Лазер» стоял в боевом дежурстве в расположении подразделения. В это время начался обстрел — в расположение прилетел снаряд миномёта. Осколок от разорвавшегося устройства продырявил воротник формы, задел нательное бельё и отскочил от цепочки крестика.