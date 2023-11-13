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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

Башкирского бойца на СВО спасла цепочка от нательного крестика

Солдат из Башкирии был в сантиметрах от гибели, но за него заступился крестик

13 ноября 2023, 08:59
Фото: 1MI

Башкирского бойца на СВО спасла цепочка от нательного крестика

«Вот что крест животворящий делает!»

Башкирский военный на СВО «чудом» избежал трагедии и обошёлся лёгким ранением. Его спасла цепочка от нательного крестика.

Солдат из города Туймазы с позывным «Лазер» стоял в боевом дежурстве в расположении подразделения. В это время начался обстрел — в расположение прилетел снаряд миномёта. Осколок от разорвавшегося устройства продырявил воротник формы, задел нательное бельё и отскочил от цепочки крестика.

Цепочка крестика порвалась, но защитила военного. Уроженец Башкирии получил ранение мягких шейных тканей на затылке.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров
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