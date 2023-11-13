Солдат из Башкирии был в сантиметрах от гибели, но за него заступился крестик

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Башкирский военный на СВО «чудом» избежал трагедии и обошёлся лёгким ранением. Его спасла цепочка от нательного крестика.
Солдат из города Туймазы с позывным «Лазер» стоял в боевом дежурстве в расположении подразделения. В это время начался обстрел — в расположение прилетел снаряд миномёта. Осколок от разорвавшегося устройства продырявил воротник формы, задел нательное бельё и отскочил от цепочки крестика.
Цепочка крестика порвалась, но защитила военного. Уроженец Башкирии получил ранение мягких шейных тканей на затылке.