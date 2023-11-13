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В МЧС раскрыли информацию о количестве погибших во время пожаров в Башкирии

Счёт идёт на сотни: в МЧС рассказали, сколько человек погибло при пожарах в Башкирии

13 ноября 2023, 06:46
Фото: Midjourney

В МЧС раскрыли информацию о количестве погибших во время пожаров в Башкирии

Глава Башкирии считает пожары одной из главных причин гибели населения.

С начала 2023 года в нашей республике в пожарах погибли 4 детей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Башкирии.

По мнению главы Башкирии, пожары входят в тройку главных причин, из-за которых гибнет население республики.

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Всего в этом году в пожарах погибло 214 человек. Пострадали — 190. МЧС считает, что большинство погибших и травмированных надышались едким дымом.

Недавно в Уфе горела панельная многоэтажка на улице Менделеева, а сотрудников и пациентов психоневрологического интерната пришлось эвакуировать из-за пламени.

#Общество#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров
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