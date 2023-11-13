Счёт идёт на сотни: в МЧС рассказали, сколько человек погибло при пожарах в Башкирии

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
С начала 2023 года в нашей республике в пожарах погибли 4 детей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
По мнению главы Башкирии, пожары входят в тройку главных причин, из-за которых гибнет население республики.
Всего в этом году в пожарах погибло 214 человек. Пострадали — 190. МЧС считает, что большинство погибших и травмированных надышались едким дымом.
Недавно в Уфе горела панельная многоэтажка на улице Менделеева, а сотрудников и пациентов психоневрологического интерната пришлось эвакуировать из-за пламени.