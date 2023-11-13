Россия готовится принять третий Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
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Updated Сегодня, 17:33
Мероприятия конгресса будут дополнены выставкой современных российских достижений в сфере технологий.
Ожидается, что на площадке экспозиции будут работать стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также откроются научные интерактивные пространства. Об этом информирует nashgorod.
Свое пространство для выставки конгресса приготовил центр одаренных детей Ивановской области «Солярис», где молодыми учеными был запущен научно-просветительский и образовательный проект СЛОН.
В качестве одного из ведущих мероприятий III Конгресса молодых ученых подготовлена выставка «Аллея регионов», которая будет проводиться в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в РФ. В ее пространстве будет представлена информация о научном потенциале регионов и федеральных округов страны.
Кроме того, в рамках выставки III Конгресса молодых ученых на стенде Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) намечается проведение этапов «Кубка РТК» — состязаний среди молодых инженеров, студентов и школьников, которые создают робототехнические комплексы, работающие в экстремальных условиях.
Согласно сложившейся традиции одновременно с проведением конгресса будет работать «Медиастудия III Конгресса молодых ученых». Дополнит выставку III Конгресса молодых ученых демонстрация успехов лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса.
Конгресс молодых ученых — основное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс призван собрать на своих полях представителей ведущих научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, выдающихся лидеров российской науки из разных регионов РФ, а главное — молодых ученых, лауреатов конкурсов грантов, учащихся из России и других стран.
Функции одного из организаторов конгресса молодых ученых выполняет Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером Конгресса.
Более подробная информация о мероприятиях размещена для ознакомления на сайте конгресс.наука.рф.
Регистрация СМИ для участия в конгрессе продлится до 18 ноября 2023 года.