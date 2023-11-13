mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Россия готовится принять третий Конгресс молодых ученых

Россия готовится принять третий Конгресс молодых ученых

13 ноября 2023, 17:33
Фото: Росконгресс
III Конгресс молодых ученых будет проходить в период с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Деловая программа содержит более 100 различных мероприятий — сессий, лекций, мастер-классов, круглых столов, посвященных науке и технологиям в России.

Мероприятия конгресса будут дополнены выставкой современных российских достижений в сфере технологий.

Ожидается, что на площадке экспозиции будут работать стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также откроются научные интерактивные пространства. Об этом информирует nashgorod.

Свое пространство для выставки конгресса приготовил центр одаренных детей Ивановской области «Солярис», где молодыми учеными был запущен научно-просветительский и образовательный проект СЛОН.

В качестве одного из ведущих мероприятий III Конгресса молодых ученых подготовлена выставка «Аллея регионов», которая будет проводиться в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в РФ. В ее пространстве будет представлена информация о научном потенциале регионов и федеральных округов страны.

Кроме того, в рамках выставки III Конгресса молодых ученых на стенде Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) намечается проведение этапов «Кубка РТК» — состязаний среди молодых инженеров, студентов и школьников, которые создают робототехнические комплексы, работающие в экстремальных условиях.

Согласно сложившейся традиции одновременно с проведением конгресса будет работать «Медиастудия III Конгресса молодых ученых». Дополнит выставку III Конгресса молодых ученых демонстрация успехов лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса.

Конгресс молодых ученых — основное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс призван собрать на своих полях представителей ведущих научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, выдающихся лидеров российской науки из разных регионов РФ, а главное — молодых ученых, лауреатов конкурсов грантов, учащихся из России и других стран.

Функции одного из организаторов конгресса молодых ученых выполняет Фонд Росконгресс. Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером Конгресса.

Более подробная информация о мероприятиях размещена для ознакомления на сайте конгресс.наука.рф.

Регистрация СМИ для участия в конгрессе продлится до 18 ноября 2023 года.

#Общество
Подпишитесь
Страхи и предубеждения: история уфимки ставшей единственной женщиной-пилотом в РБ
Сегодня, 13:47
Бастрыкин взял на контроль дело сироты, которую похитил и две недели избивал уфимец
Сегодня, 10:55
Мариам Башкирова покидает должность пресс-секретаря правительства Башкирии
Сегодня, 12:57
Из Перми в Уфу на теплоходе: известны подробности нового речного маршрута
Сегодня, 11:34
Стало известно кто заплатил самый крупный транспортный налог в Башкирии
Сегодня, 12:37
Зима близко: обзор восьми горнолыжных курортов Башкирии и окрестностей
11 ноября, 05:35