Россия готовится принять третий Конгресс молодых ученых

В качестве одного из ведущих мероприятий III Конгресса молодых ученых подготовлена выставка «Аллея регионов», которая будет проводиться в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в РФ. В ее пространстве будет представлена информация о научном потенциале регионов и федеральных округов страны.