«Развитие остановится» Хабиров поручил увеличить бюджетные места в колледжах

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
На совещании правительства Башкирии глава региона предложил увеличить число бюджетных мест в колледжах.
Гендиректор ишимбайского завода по производству кранов и манипуляторов «Инман» Виталий Пилацкий обратился к властям с просьбой поддержать обеспечение кадрами. В качестве такой меры он попросил увеличить количество бюджетных мест в колледжи и техникумы машиностроительного комплекса на 2024 год. Заводу не хватает сварщиков, наладчиков.
Радий Хабиров, отвечая на просьбу предпринимателя, указал, что кадровая проблема — основная для предприятий Башкирии. Он привёл в пример ОДК-УМПО, которому не хватает почти 5 тысяч работников. Для помощи заводу было решено прибавить 500 бюджетных мест Уфимскому машиностроительному колледжу. По мнению чиновника, без решения кадрового вопроса, «развитие остановится».
Глава региона поручил премьер-министру Андрею Назарову обсудить вопрос поддержки «Инмана» на заседании правительства.
АО «Инман» является поставщиком в 19 госконтрактах на сумму в 251,8 млн рублей. В мае 2023 года украинские власти наложили санкции на ишимбайское предприятие.
Ранее мы рассказывали о природе кадрового голода в Башкирии. Не хватает специалистов в рабочих профессиях — водителей, слесарей, токарей, сварщиков и т. д.