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Радий Хабиров поручил увеличить бюджетные места в колледжах Башкирии

«Развитие остановится» Хабиров поручил увеличить бюджетные места в колледжах

13 ноября 2023, 08:29
Фото: 1MI

Радий Хабиров поручил увеличить бюджетные места в колледжах Башкирии

Дефицит кадров затронул производство кранов

На совещании правительства Башкирии глава региона предложил увеличить число бюджетных мест в колледжах.

Гендиректор ишимбайского завода по производству кранов и манипуляторов «Инман» Виталий Пилацкий обратился к властям с просьбой поддержать обеспечение кадрами. В качестве такой меры он попросил увеличить количество бюджетных мест в колледжи и техникумы машиностроительного комплекса на 2024 год. Заводу не хватает сварщиков, наладчиков.

Радий Хабиров, отвечая на просьбу предпринимателя, указал, что кадровая проблема — основная для предприятий Башкирии. Он привёл в пример ОДК-УМПО, которому не хватает почти 5 тысяч работников. Для помощи заводу было решено прибавить 500 бюджетных мест Уфимскому машиностроительному колледжу. По мнению чиновника, без решения кадрового вопроса, «развитие остановится».

Глава региона поручил премьер-министру Андрею Назарову обсудить вопрос поддержки «Инмана» на заседании правительства.

АО «Инман» является поставщиком в 19 госконтрактах на сумму в 251,8 млн рублей. В мае 2023 года украинские власти наложили санкции на ишимбайское предприятие.

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#Экономика#Правительство Башкирии#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Ишимбайский район
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