«Развитие остановится» Хабиров поручил увеличить бюджетные места в колледжах

Гендиректор ишимбайского завода по производству кранов и манипуляторов «Инман» Виталий Пилацкий обратился к властям с просьбой поддержать обеспечение кадрами. В качестве такой меры он попросил увеличить количество бюджетных мест в колледжи и техникумы машиностроительного комплекса на 2024 год. Заводу не хватает сварщиков, наладчиков.