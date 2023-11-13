«Пять лет молчания»: уфимка раскрыла страшный секрет своей сестры

В результате происшествия, следственный отдел Орджоникидзевского района Уфы СК РФ решил возбудить уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В процессе расследования стало известно, что бывший муж женщины, проживающий в соседнем доме, пришел в ответ на шум, который возник в жилом доме. Он и ее дядя помогли ей спрятать тело в лесном массиве рядом с садами, и прикрыли его ковром и ветками. В настоящее время с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом на время расследования ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.