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«Пять лет молчания»: уфимка раскрыла страшный секрет своей сестры

«Пять лет молчания»: уфимка раскрыла страшный секрет своей сестры

13 ноября 2023, 15:12
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

В следственный отдел по Орджоникидзевскому району обратилась женщина, которая сообщила о преступлении, совершенном ее сестрой. Согласно ее заявлению, в 2018 году ее сестра убила своего сожителя. Было проведено расследование, которое подтвердило, что с 2018 года о мужчине не было никаких сведений. Однако, учитывая отсутствие близких отношений пропавшего с родственниками, никто не предполагал, что его исчезновение связано с преступлением.

В результате проведенного расследования, касающегося совершения преступления, были обнаружены свидетели, включая бывшего супруга подозреваемой, который признался в помощи своей бывшей жене при укрытии тела. Следующим этапом была проверка его показаний на месте происшествия, расположенном неподалеку от СНТ «Локомотив». В результате экспертного исследования были найдены останки погибшего.

Версия следствия гласит, что в июне 2018 года в СНТ «Локомотив» произошел конфликт между 38-летней подозреваемой и ее 38-летним партнером. В результате женщина нанесла несколько ударов по голове мужчины битой, что привело к его немедленной смерти.

В результате происшествия, следственный отдел Орджоникидзевского района Уфы СК РФ решил возбудить уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В процессе расследования стало известно, что бывший муж женщины, проживающий в соседнем доме, пришел в ответ на шум, который возник в жилом доме. Он и ее дядя помогли ей спрятать тело в лесном массиве рядом с садами, и прикрыли его ковром и ветками. В настоящее время с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом на время расследования ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Убийство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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