Подведены итоги второго Российского винодельческого форума

Как и в прошлом году, форум объединил на одной площадке виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Деловая программа форума началась с дискуссии о желании игроков рынка изменить глобальное представление о качестве и конкурентоспособности российского вина. Об этом пишет gorod55.ru.