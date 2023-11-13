Подведены итоги второго Российского винодельческого форума

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Как и в прошлом году, форум объединил на одной площадке виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Деловая программа форума началась с дискуссии о желании игроков рынка изменить глобальное представление о качестве и конкурентоспособности российского вина. Об этом пишет gorod55.ru.
«Российское виноделия растет опережающими темпами, как мы знаем с 2018 года производство вина в нашей стране выросло с 32 млн дал в 2017 до 60 млн дал в 2022-м, — рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Форума Антон Кобяков. — Отрадно видеть, что Российский винодельческий форум стал главной площадкой для консолидации усилий отрасли в ее желании развиваться согласно самым высоким стандартам».
В рамках пленарной сессии «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие» спикеры поговорили об основных направлениях поддержки отрасли и повышении ее эффективности.
«Наша цель — обсудить состояние отрасли, понять сколь сильно влияют на нас санкции, понять почему важна и что может для сделать наука, оценить давление импорта на наш рынок, конкуренцию и меры для его защиты», — рассказал модератор сессии, председатель правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.
Центральным событием сессии, безусловно, стало выступление министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, он подчеркнул, что со стороны государства уделяется повышенное внимание российскому вину. В своей речи министр также затронул тему развития виноградарства как составной части отрасли.
В рамках сессии «Вперед в будущее винодельческой отрасли» прошла презентация «Федеральной стратегии развития виноградарства и виноделия», рассчитанная на период до 2050 года. Также активно обсуждались темы актуальные темы, связанные с онлайн-продажами российского вина, требованиями ГОСТа, инвестициями в отрасль и другие.
В число организаторов РВФ вошли Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России». Соорганизатор — Россельхозбанк. Мероприятие проходило при поддержке Правительства Российской Федерации. Официальным информационным партнёром мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.