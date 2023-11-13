Объем поддержки малого бизнеса по линии НГС вырос до 791 млрд рублей

Надо отметить, что многоуровневая гарантийная система наряду с льготными программами позволяет облегчить кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе по банковским продуктам. За три квартала текущего года объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о востребованности такого инструмента. Кроме этого, с 2019 по 2022 год консолидированный объем финансирования по линии НГС вырос на 90%, в 2022 году количество получателей выросло на 440% по отношению к 2019 году.