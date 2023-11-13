Объем поддержки малого бизнеса по линии НГС вырос до 791 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Министр экономического развития РФ Максим Решетников сказал, что возможность получить финансирование имеет большое значение для бизнеса в условиях перестройки производственных процессов и переориентации на новые рынки. По его словам, Корпорация МСП и региональные гарантийные организации помогают компаниям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно, пишут РИА Новости.
Надо отметить, что многоуровневая гарантийная система наряду с льготными программами позволяет облегчить кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе по банковским продуктам. За три квартала текущего года объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о востребованности такого инструмента. Кроме этого, с 2019 по 2022 год консолидированный объем финансирования по линии НГС вырос на 90%, в 2022 году количество получателей выросло на 440% по отношению к 2019 году.
Регионами — лидерами по приросту объема финансовой поддержки за январь — сентябрь этого года стали Карачаево-Черкесская Республика (393%, увеличение до 2,6 млрд рублей), Чеченская Республика (197%, до 3,6 млрд), Республика Карелия (185%, до 9,5 млрд), Магаданская область (171%, до 0,8 млрд) и Республика Калмыкия (169%, до 0,5 млрд рублей).
«Национальная гарантийная система для предпринимателя — это поручитель в лице государства, которое берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога», — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что максимальный прирост финансирования малого и среднего бизнеса в рамках НГС был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита (в 2,6 раза), в транспортировке и хранении (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи показала за три квартала двукратный рост. По абсолютным показателям лидирующие места занимают торговля (234,2 млрд рублей), обрабатывающие производства (199,6 млрд), транспортировка и хранение и сельское хозяйство (69,4 и 38,3 млрд рублей).
Напомним, что в НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают бизнесу привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.