Новая межрайонная свалка: в Башкирии будет построен мусорный полигон

Чиновники обещали связали проблемы с мусорной реформой и обещали провести рекультивацию свалки. Взамен полигон должен появиться в Дюртюлинском районе, который будет обслуживать несколько районов Башкирии, в том числе — Мишкинского, Аскинского, Караидельского и города Бирска. В конце октября мы отправили запрос в министерство экологии о будущем объекте, однако ответа ещё не получили.