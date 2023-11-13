Новая межрайонная свалка: в Башкирии будет построен мусорный полигон

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Дюртюлинском районе построят полигон для ТКО. Мусор туда будут возить с нескольких районов.
Ранее жители Мишкинского района требовали от властей разобраться со свалкой в своём райцентре. По мнению граждан, в селе ухудшается экологическая обстановка, из-за чего растёт число бронхо-лёгочных заболеваний и недомоганий. Также из-за полигона в Мишкино регулярны пожары.
Чиновники обещали связали проблемы с мусорной реформой и обещали провести рекультивацию свалки. Взамен полигон должен появиться в Дюртюлинском районе, который будет обслуживать несколько районов Башкирии, в том числе — Мишкинского, Аскинского, Караидельского и города Бирска. В конце октября мы отправили запрос в министерство экологии о будущем объекте, однако ответа ещё не получили.
В минэкологии, отвечая на недовольство граждан, сказали, что полигон планируется построить до конца 2025 года. Правительство Башкирии заключило концессионное соглашение с ООО «РусЭкоГрупп — Дюртюлинский», сейчас оформляется участок под стройку и проводятся проектные работы.
«РусЭкоГрупп — Дюртюлинский» зарегистрировано в Москве и принадлежит АО «Промресурс». Последняя осуществляет ещё двумя компаниями, осуществляющими деятельность в Башкирии — «РусЭкоГрупп — Уфа» и «РусЭкоГрупп — Краснокамск» (обе оформлены в Москве). Всеми башкирскими подразделениями руководит Ярослав Родиков.
Прошлый год «РЭП — Дюртюлинский» завершил с убытками в 128 тысяч рублей. Ранее учредителем филиалов являлась компания «Русэкогрупп», принадлежащая группе «ВИС», которая занимается строительством инфраструктуры. Ранее она была замешана в ряде скандалов, связанными с невыполнением обязательств. Конфликты включали в себя мошенничество и срыв сроков.
Мы рассказывали о том, как другой оператор — «Эко-сити» — пришёл на север Башкирии вместо «Дюртюлимелиоводстрой».