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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:28

В Башкирии построят мусорный полигон

Новая межрайонная свалка: в Башкирии будет построен мусорный полигон

13 ноября 2023, 04:26
Фото: 1MI

В Башкирии построят мусорный полигон

Фирма, которая будет обслуживать объект, зарегистрирована в Москве и имеет 3 филиала в Башкирии.

В Дюртюлинском районе построят полигон для ТКО. Мусор туда будут возить с нескольких районов.

Ранее жители Мишкинского района требовали от властей разобраться со свалкой в своём райцентре. По мнению граждан, в селе ухудшается экологическая обстановка, из-за чего растёт число бронхо-лёгочных заболеваний и недомоганий. Также из-за полигона в Мишкино регулярны пожары.

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Чиновники обещали связали проблемы с мусорной реформой и обещали провести рекультивацию свалки. Взамен полигон должен появиться в Дюртюлинском районе, который будет обслуживать несколько районов Башкирии, в том числе — Мишкинского, Аскинского, Караидельского и города Бирска. В конце октября мы отправили запрос в министерство экологии о будущем объекте, однако ответа ещё не получили.

В минэкологии, отвечая на недовольство граждан, сказали, что полигон планируется построить до конца 2025 года. Правительство Башкирии заключило концессионное соглашение с ООО «РусЭкоГрупп — Дюртюлинский», сейчас оформляется участок под стройку и проводятся проектные работы.

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«РусЭкоГрупп — Дюртюлинский» зарегистрировано в Москве и принадлежит АО «Промресурс». Последняя осуществляет ещё двумя компаниями, осуществляющими деятельность в Башкирии — «РусЭкоГрупп — Уфа» и «РусЭкоГрупп — Краснокамск» (обе оформлены в Москве). Всеми башкирскими подразделениями руководит Ярослав Родиков.

Прошлый год «РЭП — Дюртюлинский» завершил с убытками в 128 тысяч рублей. Ранее учредителем филиалов являлась компания «Русэкогрупп», принадлежащая группе «ВИС», которая занимается строительством инфраструктуры. Ранее она была замешана в ряде скандалов, связанными с невыполнением обязательств. Конфликты включали в себя мошенничество и срыв сроков.

Мы рассказывали о том, как другой оператор — «Эко-сити» — пришёл на север Башкирии вместо «Дюртюлимелиоводстрой».

#Общество#Экономика#Экология#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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