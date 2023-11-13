Куница в ванной, женщина-пилот и новая свалка в Башкирии

В Дюртюлинском районе будет создан полигон для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на который будут доставлять мусор из нескольких районов. Ранее жители Мишкинского района требовали от властей решить проблему свалки, находящейся в их райцентре. По мнению граждан, в селе ухудшается экологическая ситуация, что приводит к увеличению числа заболеваний дыхательной системы и общего недомогания. Кроме того, из-за свалки в Мишкино регулярно возникают пожары. В ответ на требования обитателей, чиновники обещали решить проблему мусорной реформы и провести рекультивацию свалки. Взамен, будет создан полигон в Дюртюлинском районе, который будет обслуживать несколько районов Башкирии, включая Мишкинский, Аскинский, Караидельский и город Бирск.