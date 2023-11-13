Куница в ванной, женщина-пилот и новая свалка в Башкирии

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 16:49
Хищный зверек проник в квартиру в Уфе и укрылся в санузле. Это семейство куньих обычно обитает в лесопарке на западе города. Однако, по какой-то причине, куница решила покинуть свою обычную среду обитания и исследовать «мир людей» на улице Парковой. Хозяева квартиры, утром обнаружив нового неожиданного гостя, были в шоке. Они не решились самостоятельно избавиться от нежеланного «сожителя» и вызвали спасателей из управления гражданской защиты. Спасатели умело поймали животное и отпустили его на свободу. Куница выскочила из переносной сумки и убежала к своим сородичам, чтобы поделиться своими впечатлениями.
С начала 2023 года в республике, ужасающая трагедия повлекла за собой гибель 4 детей в результате пожаров. Эту информацию обнародовала пресс-служба МЧС России по Башкирии. Глава Башкирии высказал свое мнение о том, что пожары занимают одно из первых мест среди главных причин смертности населения в республике. В этом году погибло 214 человек в результате пожаров, а 190 человек получили травмы. По мнению МЧС, большинство погибших и пострадавших столкнулись с опасным едким дымом.
В ходе совещания правительства Башкирии было предложено увеличить количество бюджетных мест в колледжах, что вызвано необходимостью обеспечить предприятия региона квалифицированными кадрами. В частности, генеральный директор ишимбайского завода по производству кранов и манипуляторов «Инман» Виталий Пилацкий обратился к властям с просьбой поддержать предприятие в обеспечении кадрами. Он выразил нехватку сварщиков и наладчиков на заводе и предложил увеличить количество бюджетных мест в колледжах и техникумах машиностроительного комплекса на 2024 год. В ответ на это, глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что кадровая проблема является основной для предприятий Башкирии.
Юлия Балдаш, глава республиканского агентства по туризму Удмуртии, сообщила, что власти активно рассматривают возможность использования теплоходов «Метеор» для установления связи между Пермским краем и Башкирией. Планируется субсидирование затрат на эти маршруты со стороны Удмуртии, а также возможность расширения до Башкортостана и Перми. По данным планам, уже в 2024 году пассажирские теплоходы «Метеор» начнут перевозить людей между Татарстаном и Удмуртией, включая регулярные рейсы по маршруту Елабуга-Сарапул.
В Дюртюлинском районе будет создан полигон для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на который будут доставлять мусор из нескольких районов. Ранее жители Мишкинского района требовали от властей решить проблему свалки, находящейся в их райцентре. По мнению граждан, в селе ухудшается экологическая ситуация, что приводит к увеличению числа заболеваний дыхательной системы и общего недомогания. Кроме того, из-за свалки в Мишкино регулярно возникают пожары. В ответ на требования обитателей, чиновники обещали решить проблему мусорной реформы и провести рекультивацию свалки. Взамен, будет создан полигон в Дюртюлинском районе, который будет обслуживать несколько районов Башкирии, включая Мишкинский, Аскинский, Караидельский и город Бирск.
Источник Mkset в правительстве Башкирии сообщил о том, что Мариам Башкирова покидает должность пресс-секретаря правительства Башкирии. Напомним, что она занимала эту должность с начала 2022 года. В конце января того же года стало известно о переходе уже экс-руководителя пресс-службы правительства республики Ольги Красноногой на должность зампредседателя Агентства по печати и СМИ Башкирии.
Алина — единственная женщина-пилот вертолета в Башкирии. В ходе разговора с корреспондентом Mkset, она поделилась своей историей, как она пришла к пилотированию, какие места республики выглядят наиболее захватывающе с высоты полета и ее взгляд на гендерное неравенство. Подробнее в сюжете.