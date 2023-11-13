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В Уфе ещё одна куница пробралась в жилую квартиру

Куница пробралась в ванную комнату в Уфе

13 ноября 2023, 08:46
Фото: https://vk.com/ufa_ss112

В Уфе ещё одна куница пробралась в жилую квартиру

Бедное животное не успело обжить санузел, как за ним пришли люди в форме.

Хищный зверёк залез в квартиру в Уфе и спрятался в санузле. Пришлось вызывать спасателей.

Животное семейства куньих обитало в лесочке на западе Уфы. Но что-то заставило куницу вырваться из естественной среды обитания и выйти «к людям» на улицу Парковую. Утром хозяева квартиры наверняка были шокированы от нового зверька.

Сами избавляться от непрошенного сожителя они не рискнули и вызвали спасателей из управления гражданской защиты. Те ловко выловили животное и выпустили его на волю. Куница выскочила из переносной сумки и побежало к своим собратьям рассказывать о впечатлениях.

Напомним, это не первый случай, когда звери покидают обжитые места. Недавно дикий зверь был вынужден спрятаться в шкафу в другом жилом доме.

#Общество#Город#Экология#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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