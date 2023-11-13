Куница пробралась в ванную комнату в Уфе

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Хищный зверёк залез в квартиру в Уфе и спрятался в санузле. Пришлось вызывать спасателей.
Животное семейства куньих обитало в лесочке на западе Уфы. Но что-то заставило куницу вырваться из естественной среды обитания и выйти «к людям» на улицу Парковую. Утром хозяева квартиры наверняка были шокированы от нового зверька.
Сами избавляться от непрошенного сожителя они не рискнули и вызвали спасателей из управления гражданской защиты. Те ловко выловили животное и выпустили его на волю. Куница выскочила из переносной сумки и побежало к своим собратьям рассказывать о впечатлениях.
Напомним, это не первый случай, когда звери покидают обжитые места. Недавно дикий зверь был вынужден спрятаться в шкафу в другом жилом доме.