Куница пробралась в ванную комнату в Уфе

Сами избавляться от непрошенного сожителя они не рискнули и вызвали спасателей из управления гражданской защиты. Те ловко выловили животное и выпустили его на волю. Куница выскочила из переносной сумки и побежало к своим собратьям рассказывать о впечатлениях.