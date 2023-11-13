Красноярские мосты и целый век рекордов

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:27
Команда шоу-проекта «Дорожная карта» отправилась в Красноярск, чтобы вместе с жителями города провести новый транспортный эксперимент.
Международные спортивные события — это что-то вроде витаминов роста для инфраструктуры. Недаром города и страны всерьез соревнуются за право принимать у себя всевозможные соревнования. Это мощнейший «бустер» для дорожного строительства, сферы услуг и экономики в целом. Мы все видели преображения, случившиеся после Олимпиады в Сочи в 2014 или чемпионата мира по футболу в 2018.
И важно здесь то, что события проходят, а созданные и приуроченные к их проведению объекты остаются с нами. Так случилось и в Красноярске, который в 2019 году принимал XXIX Всемирную зимнюю универсиаду. Трудно перечислить все изменениях в городе. Одно из них — Николаевский мост. Этот сооружение было построено до универсиады, но своё достойное развитие получило именно благодаря ей. А в полной мере Николаевский мост раскроет свой потенциал уже в ближайшее время, благодаря новым подъездным дорогам. Но давайте узнаем обо всём этом по порядку.
Строительство этого моста началось в 2011 году и было окончено 29 октября 2015. Нельзя не сказать, что в городе славная история мостостроения. Первый мост в городе появился в самом конце XIX века. Это был знаменитейший мост Российской империи, и в 1900 году он наравне с Эйфелевой башней и Транссибом получил Гран-при и золотую медаль на всемирной выставке в Париже.
Коммунальный мост, построенный в 1961 году, также завоевал свою долю рекордов и пьедесталов. Эта первая в городе автомобильная переправа через Енисей была особо отмечена ЮНЕСКО за уникальную технологию монтажа арок на плаву и является одним из символов города. Николаевский мост, в свою очередь, стал мостом с самой длинной в городе надводной частью. Он простирается над могучим Енисеем на 1273 метра. Река в этих местах полноводная, бурная, быстрая, но от этого мост смотрится особо величественно.
Четвертый мост с момента открытия заметно повысил связанность левого и правого берегов, дал передышку Коммунальному мосту, стал важным связующим звеном между федеральными трассами «Байкал» и «Енисей». Но тогда — в 2015 — Николаевский мост все еще испытывал серьезный недостаток в подъездных путях и развязках. О грядущем большом спортивном событии уже было известно. Красноярск выбрали столицей XXIX зимней универсиады за два года до этого, а потому повсюду в городе уже кипела работа.
В 2017 году по всей России началась реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В тот же год при федеральной поддержке в Красноярске привели в порядок огромное количество дорог. Не сбавили темпов и в 2018. Если изучить карту на сайте нацпроекта, то можно убедится, что такой плотности успешно завершенных объектов нет почти нигде. Об этом же вам расскажет любой красноярец. Среди прочего были отремонтированы главные улицы, Коммунальный мост, а Николаевский мост получил так необходимые развязки на правом берегу. В непосредственной близости от моста появилась «Платинум Арена Красноярск», где проходили главные церемонии игр. По Николаевскому мосту было удобнее всего проехать к горнолыжному комплексу «Бобровый лог», который также расцвел благодаря универсиаде. Можно сказать, что Красноярск «выиграл» еще до того, как начались сами игры. Ну, а если серьезно, то ту универсиады мы действительно выиграли: Россия с колоссальным отрывом заняла первое место в медальном зачете. Но почивать на лаврах некогда ни спортсменам, ни градостроителям.
В Красноярске продолжается реализация нацпроекта. Новый мост еще надо связать с жилыми районами широкими подходами. На левом берегу строятся новые улицы, чтобы собрать потоки автомобилей из Октябрьского района и дать им комфортный доступ на Николаевский проспект. Еще острее стоит вопрос на правом берегу.
Взять, к примеру, микрорайон Пашенный. Сейчас местным жителям приходится подолгу выбираться из своего микрорайона в сторону Коммунального моста, и долгожданная строящаяся дорога от Судостроительной к Николаевскому мосту призвана решить эту проблему. Николаевский мост безусловна хорош, но, выражаясь спортивным языком, еще не достиг «пика своей формы». А теперь, друзья, время обратить внимание на наш транспортный эксперимент «Дорожная карта», в котором ведущие вместе с красноярцами испытают молодой Николаевский и заслуженный Коммунальный мосты в честном товарищеском соревновании.