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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Из Перми в Уфу на теплоходе: известны подробности нового речного маршрута

Из Перми в Уфу на теплоходе: известны подробности нового речного маршрута

13 ноября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Запуск регулярных рейсов между Пермским краем и Башкирией планируется в следующем году.

Глава республиканского агентства по туризму Удмуртии, Юлия Балдаш, сообщила, что власти рассматривают возможность использования теплоходов «Метеор» для связи Пермского края и Башкирии. Такой план предусматривает субсидирование затрат на эти маршруты со стороны Удмуртии и возможность расширения до Башкортостана и Перми.

Согласно планам, уже в 2024 году «Метеоры» начнут курсировать между Татарстаном и Удмуртией, и в частности, регулярные рейсы появятся на маршруте Елабуга-Сарапул.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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