Из Перми в Уфу на теплоходе: известны подробности нового речного маршрута

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Глава республиканского агентства по туризму Удмуртии, Юлия Балдаш, сообщила, что власти рассматривают возможность использования теплоходов «Метеор» для связи Пермского края и Башкирии. Такой план предусматривает субсидирование затрат на эти маршруты со стороны Удмуртии и возможность расширения до Башкортостана и Перми.
Согласно планам, уже в 2024 году «Метеоры» начнут курсировать между Татарстаном и Удмуртией, и в частности, регулярные рейсы появятся на маршруте Елабуга-Сарапул.