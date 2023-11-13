Из Перми в Уфу на теплоходе: известны подробности нового речного маршрута

Глава республиканского агентства по туризму Удмуртии, Юлия Балдаш, сообщила, что власти рассматривают возможность использования теплоходов «Метеор» для связи Пермского края и Башкирии. Такой план предусматривает субсидирование затрат на эти маршруты со стороны Удмуртии и возможность расширения до Башкортостана и Перми.