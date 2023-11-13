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Илюза Исяндавлетова представит Башкортостан на «Мисс Азия-2023»

Илюза Исяндавлетова представит Башкортостан на «Мисс Азия-2023»

13 ноября 2023, 12:13
Фото: https://vk.com/missrb2018
Победительница конкурса «Мисс Республика Башкортостан-2023» представит свой регион на престижном конкурсе красоты.

В Индии стартовал международный конкурс красоты «Мисс Азия-2023». Башкортостан на этом конкурсе будет представлять 22-летняя Илюза Исяндавлетова из Сибая, победительница конкурса «Мисс Республика Башкортостан-2023». У Илюзы за плечами уже есть несколько значимых побед, включая титулы «Мисс Республика Башкортостан-2023» и «1-я вице-Мисс Азия-Сибирь».

Башкирская красавица на сцене «Мисс Азия-2023» выступит в национальном костюме, продемонстрирует свой творческий номер и элегантно пройдет по подиуму в вечернем платье.

Ранее Mkset сообщал, кто будет представлять Башкирию на престижном международном конкурсе красоты «Мисс мира-2023».

#Общество#Башкирия#Конкурс#Новости Башкирии#Новости Уфы#Конкурс красоты#Виалина Ахсанова
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