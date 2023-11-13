Илюза Исяндавлетова представит Башкортостан на «Мисс Азия-2023»

В Индии стартовал международный конкурс красоты «Мисс Азия-2023». Башкортостан на этом конкурсе будет представлять 22-летняя Илюза Исяндавлетова из Сибая, победительница конкурса «Мисс Республика Башкортостан-2023». У Илюзы за плечами уже есть несколько значимых побед, включая титулы «Мисс Республика Башкортостан-2023» и «1-я вице-Мисс Азия-Сибирь».