Илюза Исяндавлетова представит Башкортостан на «Мисс Азия-2023»

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Индии стартовал международный конкурс красоты «Мисс Азия-2023». Башкортостан на этом конкурсе будет представлять 22-летняя Илюза Исяндавлетова из Сибая, победительница конкурса «Мисс Республика Башкортостан-2023». У Илюзы за плечами уже есть несколько значимых побед, включая титулы «Мисс Республика Башкортостан-2023» и «1-я вице-Мисс Азия-Сибирь».
Башкирская красавица на сцене «Мисс Азия-2023» выступит в национальном костюме, продемонстрирует свой творческий номер и элегантно пройдет по подиуму в вечернем платье.
Ранее Mkset сообщал, кто будет представлять Башкирию на престижном международном конкурсе красоты «Мисс мира-2023».