Блогер рассказала об оптимальной комплектации авто при путешествиях по России

В интервью изданию NEWS.ru Ансталь отметила, что очень большую роль в длительных автопутешествиях играют комфорт и объемный багажник, в который в числе прочего помещаются палатки для ночлега. Авто должно быть большим, чтобы путешественники могли комфортно выспаться и в нем. Кроме того, в автомобиле следует установить кондиционер, работающий как на обогрев, так и на охлаждение.