Блогер рассказала об оптимальной комплектации авто при путешествиях по России

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
По словам блогера, для поездок по труднопроходимой местности и бездорожью лучше подойдут внедорожники и кроссоверы. Самым комфортным авто в путешествии по городам будет универсал или вместительный седан, а на минивэне можно отправиться в длительный тур по стране.
В интервью изданию NEWS.ru Ансталь отметила, что очень большую роль в длительных автопутешествиях играют комфорт и объемный багажник, в который в числе прочего помещаются палатки для ночлега. Авто должно быть большим, чтобы путешественники могли комфортно выспаться и в нем. Кроме того, в автомобиле следует установить кондиционер, работающий как на обогрев, так и на охлаждение.
Зачастую в пути водители меняются местами, поэтому рекомендуется оборудовать в автомобиле место, где водитель может поспать. Если в автомобиле путешествует большая компания, а салон — маленький, то никто не будет иметь возможности нормально отдохнуть, — заключила блогер.