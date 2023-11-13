Бастрыкин поставил на контроль дело избиваемой сироты из Уфы

Раннее Mkset сообщал, что девушка приехала в Уфу, надеясь найти работу, и вскоре познакомилась с парнем. Их отношения начали развиваться, но вскоре она осознала, что они не совместимы. Когда она сказала ему о своих чувствах, он предложил ей прийти к нему на вечеринку со своими друзьями. Она согласилась, надеясь на дружескую атмосферу и возможность уладить отношения. Однако, после того как гости ушли, он неожиданно напал на нее и жестоко избил.