Бастрыкин поставил на контроль дело избиваемой сироты из Уфы

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Инцидент стал известен после того, как в интернете было опубликовано видео, на котором пострадавшая девушка рассказывает о случившемся. Она заявила, что ее бывший парень удерживал ее в своей квартире в течение двух недель и избивал ежедневно, разбив ее мобильный телефон. При этом, когда соседи приходили на крики, он заставлял девушку говорить, что все в порядке.
В настоящее время информация проверяется местным СК, а Бастрыкин выдал указание на представление ему доклада об итогах и прогрессе проверки.
Раннее Mkset сообщал, что девушка приехала в Уфу, надеясь найти работу, и вскоре познакомилась с парнем. Их отношения начали развиваться, но вскоре она осознала, что они не совместимы. Когда она сказала ему о своих чувствах, он предложил ей прийти к нему на вечеринку со своими друзьями. Она согласилась, надеясь на дружескую атмосферу и возможность уладить отношения. Однако, после того как гости ушли, он неожиданно напал на нее и жестоко избил.
Спастись девушке помогла мать молодого человека. Женщина пришла к сыну в гости и, увидев происходящее, сама предложила девушке вызвать полицию. Злоумышленник в это время успел скрыться.