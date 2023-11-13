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Бастрыкин поставил на контроль дело избиваемой сироты из Уфы

Бастрыкин поставил на контроль дело избиваемой сироты из Уфы

13 ноября 2023, 10:55
Фото: 1MI
В информационном центре СК РФ сообщили, что расследование дела о 21-летней девушке-сироте, которую бывший парень две недели удерживал и избивал, взял на личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Инцидент стал известен после того, как в интернете было опубликовано видео, на котором пострадавшая девушка рассказывает о случившемся. Она заявила, что ее бывший парень удерживал ее в своей квартире в течение двух недель и избивал ежедневно, разбив ее мобильный телефон. При этом, когда соседи приходили на крики, он заставлял девушку говорить, что все в порядке.

В настоящее время информация проверяется местным СК, а Бастрыкин выдал указание на представление ему доклада об итогах и прогрессе проверки.

Раннее Mkset сообщал, что девушка приехала в Уфу, надеясь найти работу, и вскоре познакомилась с парнем. Их отношения начали развиваться, но вскоре она осознала, что они не совместимы. Когда она сказала ему о своих чувствах, он предложил ей прийти к нему на вечеринку со своими друзьями. Она согласилась, надеясь на дружескую атмосферу и возможность уладить отношения. Однако, после того как гости ушли, он неожиданно напал на нее и жестоко избил.

Спастись девушке помогла мать молодого человека. Женщина пришла к сыну в гости и, увидев происходящее, сама предложила девушке вызвать полицию. Злоумышленник в это время успел скрыться.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Избиение#Новости Башкирии#Новости Уфы#Александр Бастрыкин#Виалина Ахсанова#Бастрыкин
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