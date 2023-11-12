Жители Башкирии стали реже жениться и разводиться

Отмечается, что в целом по Приволжскому федеральному округу число браков выросло на 0,2%. Так, показатели выросли в девяти регионах из 14. Наиболее заметный рост зафиксирован в Удмуртии (+5,7%), Пензенской области (+5,2%) и Мордовии (+5%). Самое сильное сокращение зарегистрировали в Пермском крае (-4,2%), Ульяновской области (-3,5%) и Татарстане (-2,6%).