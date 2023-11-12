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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 10:36

В Башкирии зафиксировано снижение количества регистрируемых браков и разводов

Жители Башкирии стали реже жениться и разводиться

12 ноября 2023, 05:46
Фото: 1MI

В Башкирии зафиксировано снижение количества регистрируемых браков и разводов

Сведения о количестве заключенных и расторгнутых браков на территории республики публикует «РБК-Уфа» со ссылкой на данные Росстата.

В период с января по сентябрь жители Башкирии заключили 18,1 тыс. браков, за этот же период свои отношения расторгли 12,5 тыс. пар. Таким образом, количество заключаемых в республике браков сократилось на 2,1%, а количество разводов — на 2,8%.

Отмечается, что в целом по Приволжскому федеральному округу число браков выросло на 0,2%. Так, показатели выросли в девяти регионах из 14. Наиболее заметный рост зафиксирован в Удмуртии (+5,7%), Пензенской области (+5,2%) и Мордовии (+5%). Самое сильное сокращение зарегистрировали в Пермском крае (-4,2%), Ульяновской области (-3,5%) и Татарстане (-2,6%).

При этом число разводов в ПФО сократилось на 1%. Число разводов снизилось сильнее всего в Ульяновской области (-7,9%), Мордовии (-6,8%). И Оренбургской области (-6,3%). При этом в шести регионах округа показатель вырос. Среди них Пермский край (+3,2%), Самарская (+2,4%) и Кировская (+2,1%) области.

#Общество#Семья#Статистика#ПФО#Новости Башкирии#Свадьба#Браки#Азамат Нухов
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