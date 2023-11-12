Жители Башкирии получат бесплатные квартиры

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Согласно данным регионального Минфина, в 2024 году жилье планируется предоставить 850 детям-сиротам, 144 молодым и 42 многодетным семьям. В последующих 2025 и 2026 годах показатели останутся теми же, за исключением детей-сирот. В 2026 году их количество сирот, обеспеченных жильем, сократится почти в два раза — до 478.
Как сообщается на сайте Минфина, на эти цели будет выделено 12 млрд рублей.
Напомним, в декабре 2022 года Правительство республики утвердило порядок получения детьми-сиротами в Башкирии сертификатов на покупку положенного им по закону жилья. Известно, что сумма сертификата будет рассчитываться исходя из нормативной площади жилья в 33 кв. м, умноженной на утвержденную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в регионе. В первом квартале 2023 года сертификат покроет квартиру по цене 3,3 миллиона рублей.