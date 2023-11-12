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Updated Сегодня, 09:29

Минфин Башкирии назвал количество граждан, которые получат бесплатные квартиры

Жители Башкирии получат бесплатные квартиры

12 ноября 2023, 07:20
Фото: 1MI

Минфин Башкирии назвал количество граждан, которые получат бесплатные квартиры

Об этом сообщает UfaCityNews.ru со ссылкой на данные министерства.

Согласно данным регионального Минфина, в 2024 году жилье планируется предоставить 850 детям-сиротам, 144 молодым и 42 многодетным семьям. В последующих 2025 и 2026 годах показатели останутся теми же, за исключением детей-сирот. В 2026 году их количество сирот, обеспеченных жильем, сократится почти в два раза — до 478.

Как сообщается на сайте Минфина, на эти цели будет выделено 12 млрд рублей.

Напомним, в декабре 2022 года Правительство республики утвердило порядок получения детьми-сиротами в Башкирии сертификатов на покупку положенного им по закону жилья. Известно, что сумма сертификата будет рассчитываться исходя из нормативной площади жилья в 33 кв. м, умноженной на утвержденную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в регионе. В первом квартале 2023 года сертификат покроет квартиру по цене 3,3 миллиона рублей.

#Общество#Социальная льгота#Льготы#Недвижимость#Азамат Нухов#Цена на недвижимость
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