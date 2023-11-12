Жители Башкирии получат бесплатные квартиры

Напомним, в декабре 2022 года Правительство республики утвердило порядок получения детьми-сиротами в Башкирии сертификатов на покупку положенного им по закону жилья. Известно, что сумма сертификата будет рассчитываться исходя из нормативной площади жилья в 33 кв. м, умноженной на утвержденную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в регионе. В первом квартале 2023 года сертификат покроет квартиру по цене 3,3 миллиона рублей.