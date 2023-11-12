В Уфу придут дожди и ветер с порывами до 17 м/c

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сильные порывы ветра ожидаются в Уфе в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, ветер со скоростью порывов до 17 м/с придет в башкирскую столицу вечером в воскресенье, 12 ноября.
«В Уфе с 20 часов 12 ноября до 20 часов 13 ноября местами ожидается порывистый ветер», — сообщили в управлении гражданской защиты со ссылкой на данные Башгидромета.
Днем в городе ожидаются небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью около составит 0℃, днём от +4 до +6℃.
В связи с ухудшением погодных условий в ведомстве напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.
«При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Автовладельцам необходимо исключить из излюбленных мест для парковки участки, вблизи с которыми имеются насаждения, линии электропередачи, ненадежные постройки», — информирует УГЗ Уфы.