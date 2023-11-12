В Уфе ёлку от известного художника продают за 8 млн рублей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Уфе на продажу выставили NFT с изображением первого граффити известного художника Никаса Сафронова — «Новогодняя елка». Также в NFT входит трехмерная модель Ёлки Никаса Сафронова, размещенная в виртуальном 3D туре превью.
Как сообщается в объявлении, данное граффити Сафронов рисовал всю ночь на стене дома №12 в Брюсовком переулке в центре Москвы. Для покупателей также предусмотрен приятный бонус в виде новогодней открытки с автографом художника.