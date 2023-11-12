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NFT c ёлкой от Никаса Сафронова выставили на продажу в Уфе за 8 млн рублей

В Уфе ёлку от известного художника продают за 8 млн рублей

12 ноября 2023, 05:21
Фото: 1MI

NFT c ёлкой от Никаса Сафронова выставили на продажу в Уфе за 8 млн рублей

Покупателей уникального произведения искусства также ожидает приятный бонус, сообщается в объявлении на сайте Avito.ru

В Уфе на продажу выставили NFT с изображением первого граффити известного художника Никаса Сафронова — «Новогодняя елка». Также в NFT входит трехмерная модель Ёлки Никаса Сафронова, размещенная в виртуальном 3D туре превью.

Фото: Avito.ru

Как сообщается в объявлении, данное граффити Сафронов рисовал всю ночь на стене дома №12 в Брюсовком переулке в центре Москвы. Для покупателей также предусмотрен приятный бонус в виде новогодней открытки с автографом художника.

#Общество#Уфа#Художники#Искусство#Азамат Нухов#Искусство и дизайн#Покупки#Криптовалюта#Продажа
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