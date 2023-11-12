В Уфе появится третье колесо обозрения

Напомним, что на сегодняшний день в Уфе работают два колеса обозрения — на проспекте Октября и на улице Менделеева. Помимо этого, летом в городе открылся новый парк развлечений. Семейный парк аттракционов «Дустар» расположился на набережной реки Белой неподалеку от спорткомплекса «Юность» и почти сразу привлек внимание местных жителей.