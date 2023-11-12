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Новые аттракционы для парка развлечений в Уфе поставит компания из Москвы

В Уфе появится третье колесо обозрения

12 ноября 2023, 09:00
Фото: 1MI

Новые аттракционы для парка развлечений в Уфе поставит компания из Москвы

сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Новое колесо обозрения и цепочную карусель поставит в уфимский парк развлечений компания «Феррис Вил». В настоящий момент остается неизвестным, где именно планируется установить новые аттракционы. Отмечается, что колеса обозрения компании ранее уже были установлены в Казани, Набережных Челнах, Чебоксарах, а также в Абхазии.

Напомним, что на сегодняшний день в Уфе работают два колеса обозрения — на проспекте Октября и на улице Менделеева. Помимо этого, летом в городе открылся новый парк развлечений. Семейный парк аттракционов «Дустар» расположился на набережной реки Белой неподалеку от спорткомплекса «Юность» и почти сразу привлек внимание местных жителей.

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#Общество#Город#Новости Уфы#Азамат Нухов#Парк аттракционов#Развлечения#Парк#Колесо обозрения
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