В Уфе появится третье колесо обозрения

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 10:29
Новое колесо обозрения и цепочную карусель поставит в уфимский парк развлечений компания «Феррис Вил». В настоящий момент остается неизвестным, где именно планируется установить новые аттракционы. Отмечается, что колеса обозрения компании ранее уже были установлены в Казани, Набережных Челнах, Чебоксарах, а также в Абхазии.
Напомним, что на сегодняшний день в Уфе работают два колеса обозрения — на проспекте Октября и на улице Менделеева. Помимо этого, летом в городе открылся новый парк развлечений. Семейный парк аттракционов «Дустар» расположился на набережной реки Белой неподалеку от спорткомплекса «Юность» и почти сразу привлек внимание местных жителей.