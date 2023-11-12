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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

В Уфе задержали пешехода-мигранта, скрывавшегося в магазине детской одежды

В Уфе бежавшего от полиции мигранта поймали в магазине детской одежды

12 ноября 2023, 12:22
Фото: 1MI

В Уфе задержали пешехода-мигранта, скрывавшегося в магазине детской одежды

Мужчина вел себя агрессивно с сотрудниками Госавтоинспекции, а позднее в попытке скрыться забежал в детский магазин в одном из близлежащих торговых центров, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

В Уфе нелегальный мигрант попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в магазине детской одежды. Его привлекли к административной ответственности и назначили восемь суток административного ареста.

31-летнего мужчину остановили на проспекте Октября. Отмечается, что мужчина вел себя агрессивно, а позднее предпринял попытку бегства. Так, мужчина стал перебегать дорогу с интенсивным движением транспорта, подвергая тем самым опасности себя и других участников дорожного движения. После этого он попытался скрыться в торговом центре и забежал магазин детской одежды. Там он и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото: Владимир Севастьянов// Telegram

Правонарушителя доставили в отдел полиции. В его отношении были составлены материалы за переход проезжей части в неустановленном месте (части 1 статьи 12.29 КоАП РФ) и невыполнение законного требования сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ).

Помимо этого, было установлено, что мужчина находится на территории России с нарушением миграционного законодательства. За это правонарушителя также привлекли к административной ответственности.

#Общество#Происшествия#ГИБДД#Полиция#Азамат Нухов#Госавтоинспекция#Мигранты
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