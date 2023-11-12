В Уфе бежавшего от полиции мигранта поймали в магазине детской одежды

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Уфе нелегальный мигрант попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в магазине детской одежды. Его привлекли к административной ответственности и назначили восемь суток административного ареста.
31-летнего мужчину остановили на проспекте Октября. Отмечается, что мужчина вел себя агрессивно, а позднее предпринял попытку бегства. Так, мужчина стал перебегать дорогу с интенсивным движением транспорта, подвергая тем самым опасности себя и других участников дорожного движения. После этого он попытался скрыться в торговом центре и забежал магазин детской одежды. Там он и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
Правонарушителя доставили в отдел полиции. В его отношении были составлены материалы за переход проезжей части в неустановленном месте (части 1 статьи 12.29 КоАП РФ) и невыполнение законного требования сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ).
Помимо этого, было установлено, что мужчина находится на территории России с нарушением миграционного законодательства. За это правонарушителя также привлекли к административной ответственности.