В Уфе бежавшего от полиции мигранта поймали в магазине детской одежды

31-летнего мужчину остановили на проспекте Октября. Отмечается, что мужчина вел себя агрессивно, а позднее предпринял попытку бегства. Так, мужчина стал перебегать дорогу с интенсивным движением транспорта, подвергая тем самым опасности себя и других участников дорожного движения. После этого он попытался скрыться в торговом центре и забежал магазин детской одежды. Там он и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.