В тонувшем в грязи поселке под Уфой планируют построить детский сад и дом культуры

Напомним, что из-за раннего потепления весной прошлого года коттеджный поселок Есенинский-2 в Нагаево оказался по уши в грязи. На фото, которые местные жители выложили в соцсети — непроходимое месиво из грязи, глины и щебня. В выбоинах дорог, которые по размеру больше напоминают разрытые котлованы — мутная вода. Ямы же, по словам жителей поселка, могули достигать нескольких метров в глубину. Подробнее о ситуации в элитном поселке Mkset рассказывал здесь.