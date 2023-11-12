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Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В поселке Нагаево под Уфой планируется строительство детсада и дома культуры

В тонувшем в грязи поселке под Уфой планируют построить детский сад и дом культуры

12 ноября 2023, 11:35
Фото: 1MI

В поселке Нагаево под Уфой планируется строительство детсада и дома культуры

Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала улиц Арсланова, Кокина, 65-летия Победы, Рощинской и бульвара Хасанова в поселке Нагаево.

На территории площадью 11,35 га планируется построить трехэтажный детский сад на 345 мест, новый корпус дополнительного образования при существующей школе №147, а также дом культуры. Также планируется разместить парковку вместимостью до 123 автомобилей.

Помимо этого, проектом предлагается сформировать улично-дорожную сеть в границах красных линий улицы Валерия Кокина, бульвара Хасанова, привести в соответствие с нормативными параметрами поперечного профиля.

Напомним, что из-за раннего потепления весной прошлого года коттеджный поселок Есенинский-2 в Нагаево оказался по уши в грязи. На фото, которые местные жители выложили в соцсети — непроходимое месиво из грязи, глины и щебня. В выбоинах дорог, которые по размеру больше напоминают разрытые котлованы — мутная вода. Ямы же, по словам жителей поселка, могули достигать нескольких метров в глубину. Подробнее о ситуации в элитном поселке Mkset рассказывал здесь.

#Общество#Уфа#Строительство#Новости Уфы#Азамат Нухов#Развитая инфраструктура
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