mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В Уфе к концу недели ожидается похолодание до -7℃ и снег

Синоптики предупредили о снегопадах в Уфе

12 ноября 2023, 13:27
Фото: 1MI

В Уфе к концу недели ожидается похолодание до -7℃ и снег

Прогноз погоды на неделю публикует сервис «Яндекс Погода».

В Уфе ожидается резкое похолодание и снегопады. Несмотря на то, что в начале недели ожидается потепление — по данным синоптиков Башгидромета, в понедельник температура воздуха прогреется до +7℃, к концу недели в Уфе температура воздуха понизится до -5, -7℃.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Уфу одновременно с морозами придут снегопады. Небольшой снег ожидается уже в следующие выходные.

Фото: "Яндекс Погода"

Напомним, ранее в УГЗ Уфа жителей города предупредили об ухудшении погодных условий. В частности, в ближайшие сутки ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

#Общество#Погода#Снег#Новости Уфы#Снегоуборочная техника#Мокрый снег#Азамат Нухов#Похолодание#Погода в Уфе#Холодная погода
Подпишитесь
В Уфе в почтовые ящики кладут ложные извещения о замене счетчиков учета воды
Вчера, 09:47
24-летний житель Уфы две недели держал в плену и избивал 21-летнюю сироту
Сегодня, 06:52
Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 9,3%
Сегодня, 04:15
Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков
10 ноября, 11:17
Зима близко: обзор восьми горнолыжных курортов Башкирии и окрестностей
Вчера, 05:35
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
8 ноября, 09:07