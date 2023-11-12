Синоптики предупредили о снегопадах в Уфе

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В Уфе ожидается резкое похолодание и снегопады. Несмотря на то, что в начале недели ожидается потепление — по данным синоптиков Башгидромета, в понедельник температура воздуха прогреется до +7℃, к концу недели в Уфе температура воздуха понизится до -5, -7℃.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в Уфу одновременно с морозами придут снегопады. Небольшой снег ожидается уже в следующие выходные.
Напомним, ранее в УГЗ Уфа жителей города предупредили об ухудшении погодных условий. В частности, в ближайшие сутки ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.