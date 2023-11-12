Синоптики предупредили о снегопадах в Уфе

В Уфе ожидается резкое похолодание и снегопады. Несмотря на то, что в начале недели ожидается потепление — по данным синоптиков Башгидромета, в понедельник температура воздуха прогреется до +7℃, к концу недели в Уфе температура воздуха понизится до -5, -7℃.