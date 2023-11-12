«Обычную куриную ж» выставили на продажу в Уфе за 1,4 млн рублей

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Необычное произведение современного искусства выставили на продажу на популярной интернет-площадке. Картина с необычным названием и не менее необычным содержанием обойдется ценителям в 1,4 миллиона рублей.
«Вот ведь как в жизни бывает. Как всегда на меня какое-то влияние имеет высказывание или афоризм. Запомнилось, например, Ф. Раневской. „Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа“, — рассказывает автор об источниках вдохновения при создании полотна.
Отмечается, что произведение полностью оригинальное — плагиата быть не может. Картина выполнена маслом на холсте. Размер 105 на 90 см.