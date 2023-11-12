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Необычную картину выставили на продажу в Уфе за 1,4 млн рублей

«Обычную куриную ж» выставили на продажу в Уфе за 1,4 млн рублей

12 ноября 2023, 06:53
Фото: 1MI

Необычную картину выставили на продажу в Уфе за 1,4 млн рублей

Объявление о продаже появилось на площадке Avito.ru

Необычное произведение современного искусства выставили на продажу на популярной интернет-площадке. Картина с необычным названием и не менее необычным содержанием обойдется ценителям в 1,4 миллиона рублей.

Фото: Avito.ru
«Вот ведь как в жизни бывает. Как всегда на меня какое-то влияние имеет высказывание или афоризм. Запомнилось, например, Ф. Раневской. „Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа“, — рассказывает автор об источниках вдохновения при создании полотна.

Отмечается, что произведение полностью оригинальное — плагиата быть не может. Картина выполнена маслом на холсте. Размер 105 на 90 см.

#Общество#Искусство#Картина#Азамат Нухов#Искусство и дизайн#Покупки#Продажа
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