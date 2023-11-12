«Не припомним, когда было такое»: в нацпарке «Башкирия» произошло уникальном явление

Напомним, ранее фотоловушка, установленная в национальном парке «Башкирия» запечатлела медведя. Косолапый не просто прогуливался мимо установленной там «скрытой камеры», а прямо напротив неё взялся выполнять важную для медведя процедуру, которая со стороны может напоминать танец. Посмотреть на медвежьи танцы можно здесь, а здесь Mkset рассказывал, что делать при неожиданной встрече с медведем в дикой природе.