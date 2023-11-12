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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Башкирии из-за дождей открыли плотину на Нугушском водохранилище

«Не припомним, когда было такое»: в нацпарке «Башкирия» произошло уникальном явление

12 ноября 2023, 14:11
Фото: 1MI

В Башкирии из-за дождей открыли плотину на Нугушском водохранилище

Видео с места было опубликовано в соцсетях.

Как пояснили в пресс-службе нацпарка, уровень воды в Нугушском водохраилище поднялся из-за обильных осадков. В связи с этим было принято решение об открытии плотины.

«Пришлось приоткрыть плотину. Не припомним, когда было такое», — прокомментировали в нацпарке.

Напомним, ранее фотоловушка, установленная в национальном парке «Башкирия» запечатлела медведя. Косолапый не просто прогуливался мимо установленной там «скрытой камеры», а прямо напротив неё взялся выполнять важную для медведя процедуру, которая со стороны может напоминать танец. Посмотреть на медвежьи танцы можно здесь, а здесь Mkset рассказывал, что делать при неожиданной встрече с медведем в дикой природе.

#Общество#Видео#Паводок#Новости Башкирии#Природные парки#Дикая природа#Азамат Нухов#Природа#Водохранилище
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