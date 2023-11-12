На популярном сайте жительницам Уфы предлагают сумку за 280 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Российский рынок, кажется, все еще оправляется после ухода зарубежных брендов. Если с масс-маркетом ситуация еще более или менее ясна (какие-то бренды заменили аналогами, а что-то можно купить на маркетплейсах), то с люксом ситуация куда более напряженная. Бутики известных модных домов пустуют еще с марта прошлого года. Но, кажется, уфимским модницам будет, чем себя побаловать.
На популярной интернет-площадке выставили на продажу культовую сумку Lady Dior. Цена вопроса — 280 тысяч рублей. Как отмечает автор объявления, в комплекте с сумкой кастомизированный ремень со значками, которые при желании можно снять.
«Символ и легенда, сумка Lady Dior свой первый выход в свет совершила на руке леди Дианы. В дальнейшем этот аксессуар ждала необыкновенная судьба. Легендарное изделие с плетеным узором Cannage и архитектурными формами, воплощение совершенства модного дома», — говорится о сумке на официальном сайте Dior.
По словам автора, сумка была приобретена в США. В доказательство подлинности прилагается чек. Подчеркивается, что «Леди Диор» готова к любым проверкам.