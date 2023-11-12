mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

На популярном сайте жительницам Уфы предлагают сумку за 280 тысяч рублей

На популярном сайте жительницам Уфы предлагают сумку за 280 тысяч рублей

12 ноября 2023, 14:15
Фото: dior.com
Объявление о продаже сумки от культового французского дома моды появилось на площадке Avito.

Российский рынок, кажется, все еще оправляется после ухода зарубежных брендов. Если с масс-маркетом ситуация еще более или менее ясна (какие-то бренды заменили аналогами, а что-то можно купить на маркетплейсах), то с люксом ситуация куда более напряженная. Бутики известных модных домов пустуют еще с марта прошлого года. Но, кажется, уфимским модницам будет, чем себя побаловать.

Фото: Avito.ru

На популярной интернет-площадке выставили на продажу культовую сумку Lady Dior. Цена вопроса — 280 тысяч рублей. Как отмечает автор объявления, в комплекте с сумкой кастомизированный ремень со значками, которые при желании можно снять.

«Символ и легенда, сумка Lady Dior свой первый выход в свет совершила на руке леди Дианы. В дальнейшем этот аксессуар ждала необыкновенная судьба. Легендарное изделие с плетеным узором Cannage и архитектурными формами, воплощение совершенства модного дома», — говорится о сумке на официальном сайте Dior.
Фото: Avito.ru

По словам автора, сумка была приобретена в США. В доказательство подлинности прилагается чек. Подчеркивается, что «Леди Диор» готова к любым проверкам.

#Общество#Город#Новости Уфы#Азамат Нухов#Одежда#Покупки#Продажа
Подпишитесь
В Уфе в почтовые ящики кладут ложные извещения о замене счетчиков учета воды
Вчера, 09:47
24-летний житель Уфы две недели держал в плену и избивал 21-летнюю сироту
Сегодня, 06:52
Естественная убыль населения в Башкирии за год сократилась на 9,3%
Сегодня, 04:15
Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков
10 ноября, 11:17
Зима близко: обзор восьми горнолыжных курортов Башкирии и окрестностей
Вчера, 05:35
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
8 ноября, 09:07