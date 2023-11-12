На популярном сайте жительницам Уфы предлагают сумку за 280 тысяч рублей

Российский рынок, кажется, все еще оправляется после ухода зарубежных брендов. Если с масс-маркетом ситуация еще более или менее ясна (какие-то бренды заменили аналогами, а что-то можно купить на маркетплейсах), то с люксом ситуация куда более напряженная. Бутики известных модных домов пустуют еще с марта прошлого года. Но, кажется, уфимским модницам будет, чем себя побаловать.