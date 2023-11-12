«Доставлен в больницу»: в ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
ДТП произошло сегодня около 15:00 на 1318 км федеральной трассе М-5 «Урал». На данном участке автодороги столкнулись «Фольксваген Тигуан, Лада Х-Рей» и газовик «Даф».
В результате ДТП пострадал 75-летний пассажир отечественной легковушки. Мужчина был доставлен в медучреждение.
В пресс-службе Госавтосинпекции региона добавили, что на месте дорожного инцидента в настоящий момент организовано реверсивное движение.
Напомним, ранее массовое ДТП с участием грузового транспорта произошло на трассе М-5. Водитель Mitsubishi Fuso Canter наехал на лежащего на дороге лося. В результате, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся со самосвалом Shacman, впоследствии тот врезался в грузовой Sitrak.