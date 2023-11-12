«Доставлен в больницу»: в ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП в Башкирии

Напомним, ранее массовое ДТП с участием грузового транспорта произошло на трассе М-5. Водитель Mitsubishi Fuso Canter наехал на лежащего на дороге лося. В результате, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся со самосвалом Shacman, впоследствии тот врезался в грузовой Sitrak.