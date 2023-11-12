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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Башкирии в массовом ДТП с грузовиком пострадал 75-летний мужчина

«Доставлен в больницу»: в ГИБДД раскрыли подробности массового ДТП в Башкирии

12 ноября 2023, 11:50
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Башкирии в массовом ДТП с грузовиком пострадал 75-летний мужчина

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня около 15:00 на 1318 км федеральной трассе М-5 «Урал». На данном участке автодороги столкнулись «Фольксваген Тигуан, Лада Х-Рей» и газовик «Даф».

Фото: Госавтоинспекция РБ

В результате ДТП пострадал 75-летний пассажир отечественной легковушки. Мужчина был доставлен в медучреждение.

В пресс-службе Госавтосинпекции региона добавили, что на месте дорожного инцидента в настоящий момент организовано реверсивное движение.

Напомним, ранее массовое ДТП с участием грузового транспорта произошло на трассе М-5. Водитель Mitsubishi Fuso Canter наехал на лежащего на дороге лося. В результате, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся со самосвалом Shacman, впоследствии тот врезался в грузовой Sitrak.

#Общество#Происшествия#ДТП с пострадавшими#ДТП#ДТП с фурой#Азамат Нухов
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