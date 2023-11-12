24-летний житель Уфы две недели держал в плену и избивал 21-летнюю сироту

По данным тг-канала, девушка приехала в Уфу на заработки и вскоре познакомилась с парнем. Молодые люди начали встречаться, однако вскоре она поняла, что хочет расстаться. Узнав об этом, мужчина пригласил девушку к себе под предлогом общей вечеринки с друзьями. После вечеринки, когда гости ушли, он жестоко избил девушку.