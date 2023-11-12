24-летний житель Уфы две недели держал в плену и избивал 21-летнюю сироту

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Неоднократно судимый 24-летний уфимец насильно удерживал у себя в квартире 21-летнюю сироту. На протяжении этого времени мужчина неоднократно подвергал девушку физическому и психологическому насилию. Предварительно, мужчина также разбил телефон девушки, чтобы та не смогла никому позвонить.
По данным тг-канала, девушка приехала в Уфу на заработки и вскоре познакомилась с парнем. Молодые люди начали встречаться, однако вскоре она поняла, что хочет расстаться. Узнав об этом, мужчина пригласил девушку к себе под предлогом общей вечеринки с друзьями. После вечеринки, когда гости ушли, он жестоко избил девушку.
Соседи, слышавшие крики девушки, обращались в полицию, однако злоумышленник просто не пускал полицейских в квартиру. Спастись девушке помогла мать молодого человека. Женщина пришла к сыну в гости и, увидев происходящее, сама предложила девушке вызвать полицию. Злоумышленник в это время успел скрыться.
Как сообщает телеграм-канал, у девушки диагностированы трещины в позвоночнике и сильнейшие гематомы по всему телу. Девушка написала на него заявление. Отмечается, что ранее он якобы уже был судим за наркотики и кражу.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, данное сообщение было зарегистрировано. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.