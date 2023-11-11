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Жители Башкирии могут проверить свои знания на экодиктанте

Жители Башкирии могут проверить свои знания на экодиктанте

11 ноября 2023, 05:53
Фото: 1MI
Жители региона могут принять участие в экодиктанте и проверить свои знания. Просветительская акция поможет повысить экологическую грамотность и культуру людей, что соответствует целям национального проекта «Экология».

Пятый юбилейный экодиктант будет проходить в офлайн- и онлайн-формате с 9 по 26 ноября. К участию приглашаются воспитанники, обучающиеся, педагогические работники образовательных организаций региона, представители министерств, ведомств, научных организаций, сотрудники и посетители библиотек, работники предприятий и жители, которые хотят внести свой вклад в охрану природы. Мероприятие в этом году также доступно и для детей с особенностями развития, которые смогут ответить на предложенные вопросы вместе с родителями или опекунами.

— Призываем всех неравнодушных граждан принять участие в экодиктанте. Невозможно заниматься вопросами экологической безопасности без базовых знаний в области экопросвещения. Мы стремимся к тому, чтобы в республике экологическое просвещение всегда было на высоком уровне, — отметили в минэкологии региона.

Информация об офлайн-площадках будет размещена на портале «экодиктант.рус». Для участия в акции в онлайн-формате необходимо пройти регистрацию на сайте в своей категории участников. По итогам диктанта можно получить сертификат участника или диплом победителя.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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