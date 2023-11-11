Жители Башкирии могут проверить свои знания на экодиктанте

Пятый юбилейный экодиктант будет проходить в офлайн- и онлайн-формате с 9 по 26 ноября. К участию приглашаются воспитанники, обучающиеся, педагогические работники образовательных организаций региона, представители министерств, ведомств, научных организаций, сотрудники и посетители библиотек, работники предприятий и жители, которые хотят внести свой вклад в охрану природы. Мероприятие в этом году также доступно и для детей с особенностями развития, которые смогут ответить на предложенные вопросы вместе с родителями или опекунами.