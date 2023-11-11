Вырастут ли цены на авиабилеты из-за реконструкции российских аэропортов?

Posted 11 ноября, 05:14
Published 11 ноября, 05:14
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Последние 15 лет цены на авиабилеты росли вслед за инфляцией и колебаниями курса рубля. За это время эта планка увеличилась на 56%, достигнув в 2023 году средней стоимости 9700 рублей. Средняя цена авиабилета за рубеж за последние 15 лет выросла на 134% и доходит до 36 тыс. руб.
Теперь в стоимость авиабилета хотят включить еще и стоимость модернизации аэропортов — примерно 3–5% от стоимости билета. Согласно замыслу, так аэропорты смогут погасить льготные кредиты, которые собираются попросить у государства на развитие инфраструктуры.
Отметим, что в федеральном бюджете на следующий год на аэродромную инфраструктуру было заложено средств на 22% меньше, чем в нынешнем. Что будет дальше — тем более сложно прогнозировать. При этом только в 2022 году были отремонтированы и введены в строй в аэропортах восемь авиаобъектов. До конца 2024 года по нацпроекту планируется провести реконструкцию 52 объектов аэропортовой инфраструктуры в 49 аэропортах.
Что касается планируемого сбора на реконструкцию, эксперты уже сейчас сомневаются, что на масштабные проекты этого вряд ли хватит. Как вариант, который приводят эксперты, альтернативой очередному аэропортовому сбору могло бы стать увеличение доходов региональных аэропортов от общепита. И здесь есть, куда развиваться: такие доходы у европейских аэропортов составляют около 40%, в России — 20%.
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