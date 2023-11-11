Вырастут ли цены на авиабилеты из-за реконструкции российских аэропортов?

Отметим, что в федеральном бюджете на следующий год на аэродромную инфраструктуру было заложено средств на 22% меньше, чем в нынешнем. Что будет дальше — тем более сложно прогнозировать. При этом только в 2022 году были отремонтированы и введены в строй в аэропортах восемь авиаобъектов. До конца 2024 года по нацпроекту планируется провести реконструкцию 52 объектов аэропортовой инфраструктуры в 49 аэропортах.