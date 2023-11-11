Всероссийский открытый урок по самбо прошел в новом центре единоборств на Сахалине

«Самбо для нашего региона — особый вид спорта, ведь его основал наш земляк Василий Ощепков. Сейчас самбо уделяется большое внимание по всей стране. Активно внедряется проект „Za Самбо“ в общеобразовательные учреждения. Все больше и больше учебных заведений Сахалинской области подключаются к этому направлению. Лично для меня самбо еще в детстве стало родным видом спорта: я занимался им в Холмске вплоть до поступления в университет», — рассказал министр спорта Артем Подшивалов.