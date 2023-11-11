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В Уфе в почтовые ящики кладут ложные извещения о замене счетчиков учета воды

В Уфе в почтовые ящики кладут ложные извещения о замене счетчиков учета воды

11 ноября 2023, 09:47
Фото: 1MI
В почтовые ящики уфимцам, которые проживают в микрорайоне «Яркий», раскладывают ложные уведомления о поверке и замене счетчиков холодной и горячей воды. Об этом сообщают в соцсетях микрорайона.

В извещении уточняется, что проверку счетчиков необходимо провести до конца осени, чтобы продлить их эксплуатацию «еще на 4-6 лет». При этом в случае невыполнения процедуры показания счетчиков воды приниматься к расчету не будут, а платежи за воду станут осуществляться по нормативу с повышающим коэффициентом.

В соцсетях мкр. «Яркий» заявили, что эти извещения — дело рук мошенников. Жителям напомнили, что поверку счетчиков делают через 6 лет и для этого следует связаться с управляющей компанией или «Уфаводоканалом».

Аналогичные ложные уведомления рассылались уфимцам этой весной. Как уточняет UTV, тогда речь шла о замене автоматических выключателей

#Общество#Андрей Королев#Уфа
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