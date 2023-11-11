В Уфе в почтовые ящики кладут ложные извещения о замене счетчиков учета воды

В извещении уточняется, что проверку счетчиков необходимо провести до конца осени, чтобы продлить их эксплуатацию «еще на 4-6 лет». При этом в случае невыполнения процедуры показания счетчиков воды приниматься к расчету не будут, а платежи за воду станут осуществляться по нормативу с повышающим коэффициентом.