В Уфе в почтовые ящики кладут ложные извещения о замене счетчиков учета воды

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В извещении уточняется, что проверку счетчиков необходимо провести до конца осени, чтобы продлить их эксплуатацию «еще на 4-6 лет». При этом в случае невыполнения процедуры показания счетчиков воды приниматься к расчету не будут, а платежи за воду станут осуществляться по нормативу с повышающим коэффициентом.
В соцсетях мкр. «Яркий» заявили, что эти извещения — дело рук мошенников. Жителям напомнили, что поверку счетчиков делают через 6 лет и для этого следует связаться с управляющей компанией или «Уфаводоканалом».
Аналогичные ложные уведомления рассылались уфимцам этой весной. Как уточняет UTV, тогда речь шла о замене автоматических выключателей