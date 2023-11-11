В Уфе сотрудницы банка помогли предотвратить мошенничество

Во втором случае 51-летней жительнице республики позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой связи. Он попросил ее назвать паспортные данные якобы для продления услуг и действия сим-карты. Далее через мессенджер женщине позвонил «сотрудник банка», который сообщил, что мошенники оформили на нее кредиты и для предотвращения необходимо подать встречную заявку. Горожанка внимательно слушала и выполняла каждое их указание, тем самым перевела на счета аферистов более 500 тыс. руб. Не останавливаясь на достигнутом, неизвестные сообщили, что необходимо посетить еще один банк, где женщина должна подать заявку на кредит. Сотрудница финансовой организации обратила внимание на эмоциональное состояние клиентки и предложила ей спокойно все обсудить. В ходе беседы она поняла, что посетительница находится под влиянием мошенников. Она прекратила все финансовые операции и вызвала сотрудников полиции.