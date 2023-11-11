В Уфе сотрудницы банка помогли предотвратить мошенничество

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Пресс-служба МВД по РБ приводит несколько случаев, когда сотрудницы банка помогли жителям республики избежать мошенничества. Так, на сотовый телефон уфимки позвонил мужчина, который представился сотрудником службы по финансовому мониторингу. Он сообщил, что некий «Олег Сергеевич» при помощи нотариальной доверенности оформил кредит на сумму более 600 тыс. руб., а после получения денег сбежал с ее доверенностью из банка. Незнакомец продолжил пугать тем, что «Олег Сергеевич» в дальнейшем будет оформлять кредиты, используя ее данные.
После этого уфимке начали звонить «специалисты и сотрудник правоохранительных органов». Каждый из них настаивал на том, что они пытаются ее уберечь от мошенников. Они смогли убедить ее, что ей необходимо посетить офис банка для оформления кредита. Сотрудница банка начала задавать наводящие вопросы и распознала схему обмана. Она объяснила уфимке, что с ней связывались мошенники, которые пытались обманным путем завладеть кредитными деньгами.
Во втором случае 51-летней жительнице республики позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой связи. Он попросил ее назвать паспортные данные якобы для продления услуг и действия сим-карты. Далее через мессенджер женщине позвонил «сотрудник банка», который сообщил, что мошенники оформили на нее кредиты и для предотвращения необходимо подать встречную заявку. Горожанка внимательно слушала и выполняла каждое их указание, тем самым перевела на счета аферистов более 500 тыс. руб. Не останавливаясь на достигнутом, неизвестные сообщили, что необходимо посетить еще один банк, где женщина должна подать заявку на кредит. Сотрудница финансовой организации обратила внимание на эмоциональное состояние клиентки и предложила ей спокойно все обсудить. В ходе беседы она поняла, что посетительница находится под влиянием мошенников. Она прекратила все финансовые операции и вызвала сотрудников полиции.