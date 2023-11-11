В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сегодня, 11 ноября, в Стерлитамаке на проспекте Октября около полудня на ходу загорелась пассажирская «Газель Next». В салоне было 10 человек, автобус двигался по своему маршруту. Заметив возгорание и дым из-под капота, водитель остановился у обочины и попросил всех покинуть салон. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС России потушили машину, также была создана воздушно-пенная подушка для предотвращения распространения огня и розлива горящей жидкости.
— Рекомендуем всем водителям своевременно проходить технический осмотр автомобиля и не накрывать двигатель горючими утеплителями. Также следует иметь в салоне огнетушитель, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.