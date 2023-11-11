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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

11 ноября 2023, 13:20
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Стерлитамаке загорелась маршрутка, в которой находилось 10 пассажиров.

Сегодня, 11 ноября, в Стерлитамаке на проспекте Октября около полудня на ходу загорелась пассажирская «Газель Next». В салоне было 10 человек, автобус двигался по своему маршруту. Заметив возгорание и дым из-под капота, водитель остановился у обочины и попросил всех покинуть салон. Пострадавших нет.

Сотрудники МЧС России потушили машину, также была создана воздушно-пенная подушка для предотвращения распространения огня и розлива горящей жидкости.

Фото: МЧС по РБ

— Рекомендуем всем водителям своевременно проходить технический осмотр автомобиля и не накрывать двигатель горючими утеплителями. Также следует иметь в салоне огнетушитель, — отметили в пресс-службе МЧС по РБ.

#Происшествия#Андрей Королев
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