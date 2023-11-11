В Башкирии школы смогут сами переносить начало уроков из-за сокращения светового дня

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
По санитарным нормам образовательные учреждения могут самостоятельно переносить начало уроков в зимнее время. Об этом напомнил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
— Вопрос о целесообразности введения более позднего начала учебных занятий в период сокращения светового дня может быть урегулирован на уровне образовательной организации, — отметил Александр Бугаев.
По его словам, в санитарных нормах существует только правило начинать занятия в общеобразовательных организациях не раньше восьми утра. При этом нормы начинать занятия позже определенного времени не существует, так что школа может самостоятельно решать вопрос о переносе времени первого урока зимой.