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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Башкирии школы смогут сами переносить начало уроков из-за сокращения светового

В Башкирии школы смогут сами переносить начало уроков из-за сокращения светового дня

11 ноября 2023, 09:25

В Башкирии школы смогут сами переносить начало уроков из-за сокращения светового

Школы смогут сами переносить начало занятий зимой, заявили в Минпросвещения страны.

По санитарным нормам образовательные учреждения могут самостоятельно переносить начало уроков в зимнее время. Об этом напомнил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

— Вопрос о целесообразности введения более позднего начала учебных занятий в период сокращения светового дня может быть урегулирован на уровне образовательной организации, — отметил Александр Бугаев.

По его словам, в санитарных нормах существует только правило начинать занятия в общеобразовательных организациях не раньше восьми утра. При этом нормы начинать занятия позже определенного времени не существует, так что школа может самостоятельно решать вопрос о переносе времени первого урока зимой.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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