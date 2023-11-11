В Башкирии сделали заявление по выплатам для мобилизованных

Представительница Центра управления республикой отметила, что с октября 2023 года минимальный оклад бойцов СВО составляет 210 тыс. руб. Тем, кто заключил контракт, полагается единоразовая выплата от Министерства обороны — 195 тыс. руб. Мобилизованные из Башкирии, подписавшие контракт после 10 ноября 2023 года, получат единовременную выплату 100 тыс. руб., согласно указу Радия Хабирова. Кроме того, меценаты Уфы и нескольких других городов выплачивают контрактникам 100 тыс. руб.