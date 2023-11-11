mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Башкирии сделали заявление по выплатам для мобилизованных

В Башкирии сделали заявление по выплатам для мобилизованных

11 ноября 2023, 13:04
Фото: 1MI
По словам сотрудников ЦУР, мобилизованные, подписавшие контракт, могут единовременно получить более 400 тыс. руб.

На странице Радия Хабирова «ВКонтакте» один из пользователей спросил о выплатах для тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.

Представительница Центра управления республикой отметила, что с октября 2023 года минимальный оклад бойцов СВО составляет 210 тыс. руб. Тем, кто заключил контракт, полагается единоразовая выплата от Министерства обороны — 195 тыс. руб. Мобилизованные из Башкирии, подписавшие контракт после 10 ноября 2023 года, получат единовременную выплату 100 тыс. руб., согласно указу Радия Хабирова. Кроме того, меценаты Уфы и нескольких других городов выплачивают контрактникам 100 тыс. руб.

По словам представительницы ЦУРа, с учетом новых выплат мобилизованные, подписавшие контракт, могут единовременно получить более 400 тыс. руб.

#Общество
Подпишитесь
В Уфе в почтовые ящики кладут ложные извещения о замене счетчиков учета воды
Сегодня, 09:47
В Башкирии школы смогут сами переносить начало уроков из-за сокращения светового дня
Сегодня, 09:25
Всё продали, все уволены: снесут ли уфимский бассейн «Тан» и что там будут строить
Вчера, 05:55
Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков
Вчера, 11:17
Зима близко: обзор восьми горнолыжных курортов Башкирии и окрестностей
Сегодня, 05:35
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
8 ноября, 09:07