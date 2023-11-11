Уфимцам предлагают купить инопланетянина за полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Уфе выставили на продажу необычную статую. Потенциальным покупателям предлагают приобрести скульптуру одного из героев культовой голливудской франшизы «Чужой» — ксеноморфа. Цена вопроса — полмиллиона рублей.
Высота статуи, как отмечается в объявлении, — 2,2 метра. Вес инопланетного создания составляет порядка 350 кг. По словам продавца, статуя выполнена из авто- и мотозапчастей и различных железных деталей. Подчеркивается, что все было сделано вручную.