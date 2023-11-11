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В Уфе на продажу выставили статую из запчастей за 500 тысяч рублей

Уфимцам предлагают купить инопланетянина за полмиллиона рублей

11 ноября 2023, 07:07
Фото: 1MI

В Уфе на продажу выставили статую из запчастей за 500 тысяч рублей

Объявление о продаже было опубликовано на интернет-площадке Avito.

В Уфе выставили на продажу необычную статую. Потенциальным покупателям предлагают приобрести скульптуру одного из героев культовой голливудской франшизы «Чужой» — ксеноморфа. Цена вопроса — полмиллиона рублей.

Особенно авторам статуи удалась пасть чужого Особенно авторам статуи удалась пасть чужого
Особенно авторам статуи удалась пасть чужого
Фото: Avito.ru

Высота статуи, как отмечается в объявлении, — 2,2 метра. Вес инопланетного создания составляет порядка 350 кг. По словам продавца, статуя выполнена из авто- и мотозапчастей и различных железных деталей. Подчеркивается, что все было сделано вручную.

#Общество#Азамат Нухов#Искусство и дизайн#Покупки#Продажа#Скульптура
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